Трампу висунуть щонайменше одне звинувачення — Associated Press

Експрезиденту США Дональду Трампу офіційно висунуть кілька звинувачень.

Численні звинувачення у фальсифікації ділової документації, а також щонайменше 1 кримінальний злочин.

Передає Associated Press.

Обвинувальний акт щодо Трампа, винесений великим журі Мангеттена, вже готовий, але офіційно буде оприлюднений у вівторок.

Дональд Трамп наступного тижня буде офіційно заарештований і постане перед судом у справі про "відкупні", що стане історичним моментом, коли колишній президент США буде змушений постати перед суддею, який вислухає висунуті проти нього кримінальні звинувачення.

Експрезидент здасться і його заарештують, як і будь-кого іншого, кому пред'являть звинувачення, сфотографують, знімуть відбитки пальців та зроблять усі процесуальні процедури.

Трамп буде під захистом Секретної служби і майже напевно буде звільнений того ж дня.

Вчора на вулицях біля будівлі суду, де відбуватиметься слухання, було спокійно.

Історія, що фігурує у справі, почалась ще в 2006 році, коли порноакторка Стормі Деніелс зустрілася з Трампом на благодійному гольф-турнірі й він заплатив їй за секс у готелі біля курортного озера Тахо.

Прокурори вважають, що в жовтні 2016 року, у розпал президентської кампанії, порноактриса отримала в рамках угоди про нерозголошення принаймні $130 тисяч, які насправді були призначені на фінансування передвиборчої кампанії Трампа. Це кримінальний злочин, за який за законами штату Нью-Йорк загрожує до чотирьох років ув’язнення.

Вчора суд вирішив пред'явити Трампу обвинувачення.