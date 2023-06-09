Трампу висунуто звинувачення за сімома пунктами – CNN

Щонайменше за одним з пунктів колишнього президента звинувачують у змові.

Екс-президенту США Дональду Трампу висунуто звинувачення у справі про розслідування зберігання ним секретних документів, яке проводить спеціальна прокуратура.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.

Це перший в історії США випадок, коли колишньому президенту висувають федеральні звинувачення.

За словами іншого джерела, Трампу висунули звинувачення за сімома пунктами. Принаймні одне зі звинувачень проти колишнього президента Дональда Трампа є звинуваченням у змові, повідомляє видання із посиланням на джерело.

Колишній президент, який заперечує будь-які скоєні ним правопорушення, сказав, що його викликали до Федерального суду в Маямі у вівторок.

Міністерство юстиції розслідує законність зберігання Трампом документів Білого дому, які були знайдені в його резиденції Мар-а-Лаго у Флориді після того, як він залишив посаду.

Білий дім відмовився коментувати повідомлення про висунення звинувачень колишньому президенту Дональду Трампу. Речник Білого дому Ієн Семс заявив, що Білий дім дізнався про звинувачення проти колишнього президента Дональда Трампа з новин і порадив журналістам звернутись із запитом до Міністерства юстиції, яке, за його словами, "проводить своє кримінальне розслідування незалежно".

Як повідомило CNN джерело в правоохоронних органах, Міністерство юстиції переміщує додаткові загони правоохоронців до Маямі напередодні очікуваної появи в суді колишнього президента Дональда Трампа.

Як повідомлялось, ФБР вилучило у експрезидента понад 11 000 державних документів і фотографій, а також 48 порожніх папок із позначкою "таємно".