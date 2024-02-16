Трансформація оборони: Роль цивільних технологій у військовій сфері – Politico

У сфері оборони відбувається революція, спричинена війною та тіснішою інтеграцією з цивільними технологіями.

Українські війська вирішують проблему нестачі артилерійських снарядів, озброюючись безпілотниками. Оборона України також покладається на доступ до системи зв'язку Starlink компанії SpaceX, яка дозволяє військовим оновлювати інформацію про поле бою в режимі реального часу.

Про це пише Politico.

У минулому військові дослідники були першовідкривачами технологій — від реактивних двигунів до клейкої стрічки та інтернету, які згодом знайшли цивільне застосування. Зараз процес змінився: Генерали купують технології, розроблені цивільними компаніями. Ця революція буде в центрі уваги на щорічній Мюнхенській конференції з безпеки.

"Ми поступово наближаємось до того місця, де є краще усвідомлення того, що потрібні й технології, й оборона. Повна відсутність знань про існування один одного була нормою. Зараз великі [оборонні] компанії розуміють, що їм потрібно інтегрувати ці інновації в свої системи та що вони не можуть розробляти все це самостійно", — сказав Девід ван Віл, помічник Генерального секретаря НАТО з питань інновацій, гібридних і кібертехнологій.

Уряди стали більш залежними від технологічних компаній у сфері оборони. Залежність, яка виходить за рамки захисту ІТ-систем, поширюється на освоєння нових способів ведення війни, таких як перемога в битві з дронами, розробка додатків для підтримки військових операцій і обробка потоку даних, які інформують всіх — від генералів до солдата в окопі на сході України.

Це визнання того, що незалежно від того, наскільки великим є національний оборонний бюджет, сучасні системи озброєнь можуть бути створені лише в поєднанні з цивільними технологіями. За словами Ніко Ланге, колишнього начальника штабу Міністерства оборони Німеччини, в умовах, коли повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже другий рік, конфлікти вибухають на Близькому Сході, а Китай регулярно провокує Тайвань, війна "більше не є абстрактним питанням".

Існує небезпека того, що, незважаючи на збільшення оборонних витрат, країни можуть продовжувати купувати обладнання, яким вони мали б запастися ще десять років тому, "не дивлячись на майбутні технології, яких вони насправді потребують". Цю помилку зробила росія, покладаючись на стару добру морську силу, використовуючи свій Чорноморський флот для того, щоб перекрити Україні доступ до моря. Але за допомогою поєднання морських дронів і ракет Україна знищила майже третину флоту і знову відкрила свої порти.

"В Україні ми побачили, наскільки великою є роль великих технологічних компаній. Вам це може подобатися чи ні. Але це факт життя. Ми повинні бути щасливі, що вони базуються в західних демократіях, а не в Китаї", — сказав представник НАТО ван Віл.