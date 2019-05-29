CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВсесвітня організація охорони здоров'я внесла зміни у Міжнародну статистичну класифікацію захворювань: "гендерна невідповідність" - термін, що описує трансгендерних людей - перенесено з розділу "Психічні захворювання" до розділу "Сексуальне здоров'я".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трансгендерність офіційно виключили зі списку психічних розладів
"Термін, який Всесвітня організація охорони здоров'я використовує для опису трансгендерних людей - "гендерна невідповідність" - переноситься до секції сексуального здоров'я із розділів психічних розладів"
Фото: Укрінформ
"Термін, який Всесвітня організація охорони здоров'я використовує для опису трансгендерних людей - "гендерна невідповідність" - переноситься до секції сексуального здоров'я із розділів психічних розладів", - йдеться у публікації CNN.
Це має поліпшити ставлення у суспільстві до таких людей, вважають у ВООЗ.
Зміни затверджено під час 72-ї Всесвітньої Асамблеї охорони здоров'я. Новий стандарт класифікації набере чинності 1 січня 2022 року.
Нагадаємо, що німецький парламент схвалив закон, за яким органи реєстрації актів цивільного стану невдовзі зможуть офіційно фіксувати третю стать у свідоцтвах про народження.
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29 05 2019 20:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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