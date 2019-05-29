Трансгендерність офіційно виключили зі списку психічних розладів "Термін, який Всесвітня організація охорони здоров'я використовує для опису трансгендерних людей - "гендерна невідповідність" - переноситься до секції сексуального здоров'я із розділів психічних розладів"

Всесвітня організація охорони здоров'я внесла зміни у Міжнародну статистичну класифікацію захворювань: "гендерна невідповідність" - термін, що описує трансгендерних людей - перенесено з розділу "Психічні захворювання" до розділу "Сексуальне здоров'я".

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"Термін, який Всесвітня організація охорони здоров'я використовує для опису трансгендерних людей - "гендерна невідповідність" - переноситься до секції сексуального здоров'я із розділів психічних розладів", - йдеться у публікації CNN. Це має поліпшити ставлення у суспільстві до таких людей, вважають у ВООЗ. Зміни затверджено під час 72-ї Всесвітньої Асамблеї охорони здоров'я. Новий стандарт класифікації набере чинності 1 січня 2022 року. Нагадаємо, що німецький парламент схвалив закон, за яким органи реєстрації актів цивільного стану невдовзі зможуть офіційно фіксувати третю стать у свідоцтвах про народження.

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