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Трансгендерність офіційно виключили зі списку психічних розладів

"Термін, який Всесвітня організація охорони здоров'я використовує для опису трансгендерних людей - "гендерна невідповідність" - переноситься до секції сексуального здоров'я із розділів психічних розладів"
Всесвітня організація охорони здоров'я внесла зміни у Міжнародну статистичну класифікацію захворювань: "гендерна невідповідність" - термін, що описує трансгендерних людей - перенесено з розділу "Психічні захворювання" до розділу "Сексуальне здоров'я".
Трансгендерність офіційно виключили зі списку психічних розладів Фото: Укрінформ

"Термін, який Всесвітня організація охорони здоров'я використовує для опису трансгендерних людей - "гендерна невідповідність" - переноситься до секції сексуального здоров'я із розділів психічних розладів", - йдеться у публікації CNN.

Це має поліпшити ставлення у суспільстві до таких людей, вважають у ВООЗ.

Зміни затверджено під час 72-ї Всесвітньої Асамблеї охорони здоров'я. Новий стандарт класифікації набере чинності 1 січня 2022 року.

Нагадаємо, що німецький парламент схвалив закон, за яким органи реєстрації актів цивільного стану невдовзі зможуть офіційно фіксувати третю стать у свідоцтвах про народження.

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29 05 2019 20:21
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