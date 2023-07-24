Матеріали:
Теми:

Транзит українського зерна залізницею обговорюють Болгарія та Греція

24 липня 2023, 19:23
Транзит українського зерна залізницею обговорюють Болгарія та Греція
Фото: з вільного доступу
Щоправда незрозуміло, хто з болгарських перевізників матиме можливість перевезти такий вантаж.

Прем'єр-міністри Греції та Болгарії Кіріакос Міцотакіс і Ніколай Дєнков під час зустрічі в Афінах у понеділок обговорили й проблему транзиту українського зерна з огляду на вихід росії із "зернової угоди" та обстріли українських портів.

Про це пише болгарський портал Mediapool.

Болгарський прем'єр заявив у розмові з журналістами, що обговорюється можливість транспортування українського зерна потягами через територію Болгарії до грецьких портів, але не надав жодних подробиць.

За інформацією Mediapool, пропозиція полягала в тому, щоб болгарські потяги завантажували зерно на кордоні України з Румунією, а потім перевозили його через румунську та болгарську територію до Греції.

Водночас незрозуміло, хто з болгарських перевізників матиме можливість перевезти такий вантаж з огляду на дефіцит локомотивів і вагонів у державного перевізника. Також сумнівно, що приватні залізничні компанії зможуть здійснювати такі перевезення з наявним у них рухомим складом.

ГреціяБолгаріязернова угодазерновий коридорвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Сумніви і песимізм. Який довгостроковий вплив має заколот Прігожина на путіна та росію? – Джон Маклафлін
Політика
Сумніви і песимізм. Який довгостроковий вплив має заколот Прігожина на путіна та росію? – Джон Маклафлін
Переклад iPress – 24 липня 2023, 16:06
Не дайте себе обдурити. Про провал контрнаступу ЗСУ говорять або невігласи, або прихильники переговорів з путіним – Філліпс О'Брайен
Політика
Не дайте себе обдурити. Про провал контрнаступу ЗСУ говорять або невігласи, або прихильники переговорів з путіним – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 липня 2023, 13:07
Ракетні атаки росіян на Одесу без жодного військового сенсу. Все для фронту, все для піару путіна – Том Купер
Політика
Ракетні атаки росіян на Одесу без жодного військового сенсу. Все для фронту, все для піару путіна – Том Купер
Переклад iPress – 24 липня 2023, 00:07
Притча про F-16 для України. Контрнаступ просувається повільно через зволікання США із допомогою Україні – Wall Street Journal
Політика
Притча про F-16 для України. Контрнаступ просувається повільно через зволікання США із допомогою Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 21 липня 2023, 16:15
Хроніки лайнорашаТВ. Як американський письменник на 5 днів занурився у путінську пропаганду – The Atlantic
LifeStyle
Хроніки лайнорашаТВ. Як американський письменник на 5 днів занурився у путінську пропаганду – The Atlantic
Переклад iPress – 21 липня 2023, 13:44
Війна – це постійний терор і хаос. Моніторинг війни – для початківців, дубль ІІ, частина ІІІ – Том Купер
Cуспільство
Війна – це постійний терор і хаос. Моніторинг війни – для початківців, дубль ІІ, частина ІІІ – Том Купер
Переклад iPress – 21 липня 2023, 06:47
ВМС США і НАТО відмовилися від пропозиції України захищати зерно у водах НАТО. Тепер росія може погрожувати Фінляндії? – профільне видання gCaptain
Політика
ВМС США і НАТО відмовилися від пропозиції України захищати зерно у водах НАТО. Тепер росія може погрожувати Фінляндії? – профільне видання gCaptain
Переклад iPress – 20 липня 2023, 16:54
США мають допомогти Україні виграти війну без зайвих перешкод. Адже не все знаходиться під їхнім контролем – Філліпс О'Брайен
Політика
США мають допомогти Україні виграти війну без зайвих перешкод. Адже не все знаходиться під їхнім контролем – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 липня 2023, 12:49
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється