Транзит українського зерна залізницею обговорюють Болгарія та Греція

Щоправда незрозуміло, хто з болгарських перевізників матиме можливість перевезти такий вантаж.

Прем'єр-міністри Греції та Болгарії Кіріакос Міцотакіс і Ніколай Дєнков під час зустрічі в Афінах у понеділок обговорили й проблему транзиту українського зерна з огляду на вихід росії із "зернової угоди" та обстріли українських портів.

Про це пише болгарський портал Mediapool.

Болгарський прем'єр заявив у розмові з журналістами, що обговорюється можливість транспортування українського зерна потягами через територію Болгарії до грецьких портів, але не надав жодних подробиць.

За інформацією Mediapool, пропозиція полягала в тому, щоб болгарські потяги завантажували зерно на кордоні України з Румунією, а потім перевозили його через румунську та болгарську територію до Греції.

Водночас незрозуміло, хто з болгарських перевізників матиме можливість перевезти такий вантаж з огляду на дефіцит локомотивів і вагонів у державного перевізника. Також сумнівно, що приватні залізничні компанії зможуть здійснювати такі перевезення з наявним у них рухомим складом.