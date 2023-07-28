Треба готуватися до тривалої агресивної політики рф – посол Латвії в НАТО

Новий посол Латвії в НАТО і колишній посол рф Маріс Рієкстінш заявив, що світ має готуватися до тривалої агресивної політики росії.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на інтерв’ю дипломата Латвійському TV.

"Ми повинні готуватися до довгострокової агресивної політики росії", - заявив Рієкстінш.

Він сказав, що поки путін перебуває при владі в рф, ця політика буде продовжуватися, і ми повинні бути готові протистояти їй.

Останні події показують, що лідер російського режиму путін бачить вихід із ситуації у затягуванні війни на довгі роки, додав Маріс Рієкстінш.