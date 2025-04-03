Треба зберігати спокій та холоднокровність – Стармер

Стармер зустрівся з керівниками британських компаній

Нові мита, які запровадив президент США Дональда Трампа, матимуть економічний вплив. Проте уряд Британії відреагує з "холодною і спокійною головою".

Про це повідомив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, якого цитує The Guardian.

Стармер зустрівся з керівниками британських компаній і наполіг, що уряд відреагує на нові тарифи США з "холодною і спокійною головою".

За його словами, уряд зосередиться на прийнятті рішень, "керуючись лише нашими національними інтересами", і на тому, щоб "покласти гроші в кишені працюючих людей".