Треба зберігати спокій та холоднокровність – Стармер
03 квітня 2025, 13:13
Фото: Getty Images
Стармер зустрівся з керівниками британських компаній
Нові мита, які запровадив президент США Дональда Трампа, матимуть економічний вплив. Проте уряд Британії відреагує з "холодною і спокійною головою".
Про це повідомив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, якого цитує The Guardian.
Стармер зустрівся з керівниками британських компаній і наполіг, що уряд відреагує на нові тарифи США з "холодною і спокійною головою".
За його словами, уряд зосередиться на прийнятті рішень, "керуючись лише нашими національними інтересами", і на тому, щоб "покласти гроші в кишені працюючих людей".
Щодо можливої відповіді на мита США Стармер зазначив, що "ніщо не знімається з порядку денного".
Як пише The Guardian, Британія очікувала запровадження 20% ставки від США. Тому британський уряд висловив полегшення після запровадження 10% мит.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп оголосив про введення масштабних мит на товари з інших країн. Це історичний крок, який сколихнув світ. ЗМІ пишуть, що дії Трампа можуть стати "третім економічним землетрусом" за 17 років.