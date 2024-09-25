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Треба зупинити військову співпрацю росії з Іраном, КНДР і Китаєм – Блінкен

25 вересня 2024, 10:48
Треба зупинити військову співпрацю росії з Іраном, КНДР і Китаєм – Блінкен
Ентоні Блінкен. Фото: AFP
Це – вулиця з двостороннім рухом, і КНДР разом з Іраном отримують від росії допомогу.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що для сприяння миру в Україні потрібно зупинити спроби Ірану, КНДР, а також Китаю підживлювати воєнну машину росії і підтримати мирні ініціативи України.

Про це він сказав під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН у вівторок, присвяченому ситуації в Україні, передає Укрінформ.

"Є два негайних і взаємопов’язаних кроки, які ми повинні зробити. По-перше, ми маємо відповісти на зростаючу співпрацю кремля з Північною Кореєю та Іраном",- заявив державний секретар.

Він додав, що Іран постачає дрони в росію і побудував завод з виробництва безпілотників в росії, а буквально кілька тижнів тому "передав армії рф сотні балістичних ракет малої дальності". 

В той же час КНДР доставляє в росію потяги зі зброєю та боєприпасами, в тому числі, ракетно-пускові установки та мільйони артилерійських снарядів.

"Ці дії Ірану, Північної Кореї та росії порушили численні резолюції Ради Безпеки ООН, за які проголосувала рф та як постійний член несе особливу відповідальність за їхнє виконання",- сказав Блінкен.

Американський посадовець підкреслив, що це – вулиця з двостороннім рухом, і КНДР разом з Іраном отримують від росії допомогу, щоби обійти санкції та надалі дестабілізувати ситуацію у своїх регіонах.

"Північна Корея та Іран не єдині, хто допомагає росії. Китай, ще один постійний член цієї Ради є провідним постачальником верстатів, мікроелектроніки та інших товарів, які росія використовує для відновлення, поповнення запасів, нарощування своєї військової машини та підтримки своєї жорстокої агресії",- продовжив Блінкен.

Також він розкритикував заклики Пекіна щодо припинення постачання зброї в зону конфлікту.

"Є глибока різниця: росія – це агресор, Україна – жертва. Росія бореться, щоби завойовувати, Україна бореться за виживання. Якщо інші країни припинять підтримувати рф, вторгнення путіна скоро закінчиться. Якщо не підтримувати Україну, Україна може швидко припинити існування", - наголосив Білнкен.

Держсекратар підкреслив, що другий крок, який можуть зробити члени Ради Безпеки ООН підтримати ініціативи України до справедливого й стійкого миру.

країна неодноразово заявляла, що дипломатія є єдиним способом покласти край цій війні, і що вона готова до переговорів. З іншого боку, путін не зацікавлений у такому мирі", - нагадав Блінкен.

За його словами, що найшвидший шлях для просування миру є простим: Зупинити тих, хто сприяє та підживлює агресію путіна, й вимагати справедливого миру з дотриманням принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй.

 
війна в УкраїніООНЕнтоні Блінкен

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