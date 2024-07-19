Третій день поспіль росіяни сидять без світла після збою на Ростовській АЕС

Проблеми з електроенергією зберігаються також і в окупованому Криму.

У Ростовській області та ще у чотирьох регіонах росії діють графіки обмеження енергоспоживання після збою на атомній електростанції. Таке рішення ухвалили через аномальну спеку в регіоні та ризик перевантаження обладнання.

Про це пише The Moscow Times.

"З метою недопущення виходу обладнання з ладу та запобігання аварійній ситуації в енергосистемі Півдня в енергосистемі Ростовської області в рамках законодавства за командою АТ "Системний оператор Єдиної енергетичної системи" введено в дію графіки тимчасового вимкнення споживачів електричної потужності", – повідомив регіональний оператор розподілу електроенергії "Доненерго".

За словами голови адміністрації Новочеркаська Юрія Лисенка, у двох районах міста запровадять тимчасове обмеження подачі електроенергії.