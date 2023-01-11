Третьої світової не буде. Україна зможе зупинити російську агресію – президент України
Президент України Володимир Зеленський зробив потужну заяву на церемонії "Золотий глобус".
"Третьої світової війни не буде, це не трилогія. Україна зможе зупинити російську агресію", – сказав він у відеозверненні до глядачів церемонії вручення кінопремії "Золотий глобус", пише РБК-Україна.
"Друга світова війна ще не закінчилася, але ситуація змінилася, всі знали, хто переможе. Попереду були ще битви і сльози, саме тоді з’явилася премія "Золотий глобус" для вшанування найкращих виконавців 1943 року... Зараз 2023 рік, війна в Україні ще не закінчилася, але ситуація змінюється", – заявив президент України.
Також глава держави акцентував увагу на тому, що вже зрозуміло, хто саме переможе у цій війні. Він зазначив, що боротьба України проти вторгнення росії символізує "боротьбу за право нових поколінь дізнаватися про війну лише з фільмів".
"Попереду ще битви і сльози, але тепер я точно можу сказати, хто найкращий минулого року. Це ви. Вільні люди вільного світу. Ті, хто об’єднався навколо підтримки вільного українського народу в нашій спільній боротьбі за свободу... Третьої світової війни не буде, це не трилогія. Україна припинить російську агресію на нашій землі. Слава Україні!", – сказав Зеленський.