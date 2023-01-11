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ПОЛІТИКА

Третьої світової не буде. Україна зможе зупинити російську агресію – президент України

11 січня 2023, 11:56
Третьої світової не буде. Україна зможе зупинити російську агресію – президент України
Зеленський: звернення до Нової Зеландії
Війна в Україні ще не закінчилася, але ситуація змінюється.

Президент України Володимир Зеленський зробив потужну заяву на церемонії "Золотий глобус".

"Третьої світової війни не буде, це не трилогія. Україна зможе зупинити російську агресію", – сказав він у відеозверненні до глядачів церемонії вручення кінопремії "Золотий глобус", пише РБК-Україна.

"Друга світова війна ще не закінчилася, але ситуація змінилася, всі знали, хто переможе. Попереду були ще битви і сльози, саме тоді з’явилася премія "Золотий глобус" для вшанування найкращих виконавців 1943 року... Зараз 2023 рік, війна в Україні ще не закінчилася, але ситуація змінюється", – заявив президент України.

Також глава держави акцентував увагу на тому, що вже зрозуміло, хто саме переможе у цій війні. Він зазначив, що боротьба України проти вторгнення росії символізує "боротьбу за право нових поколінь дізнаватися про війну лише з фільмів".

"Попереду ще битви і сльози, але тепер я точно можу сказати, хто найкращий минулого року. Це ви. Вільні люди вільного світу. Ті, хто об’єднався навколо підтримки вільного українського народу в нашій спільній боротьбі за свободу... Третьої світової війни не буде, це не трилогія. Україна припинить російську агресію на нашій землі. Слава Україні!", – сказав Зеленський.


війнаЗолотий глобусУкраїна

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