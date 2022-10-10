Третя хвиля ракет летить в Україну, орієнтовний час підльоту - 11:00

Ракети випущені в напрямку України з Астрахані

Російські окупанти б’ють по Україні з 47 ракет, це третя хвиля обстрілів на 10 жовтня.

Про це повідомив очільник Миколаївської області Віталій Кім.

"Третя хвиля ракет - 47 штук. Сидимо в укриттях", - написав він в Telegram.

Також, за словами Кіма, з Білорусі вилетіли 10 дронів-камікадзе, вони перетнули кордон у Волинській області.

За словами голови ВА Кривого Рогу Олександра Вілкула, 47 ракет летять з Астрахані – орієнтовний час підльоту 11:00, але "може бути й раніше".