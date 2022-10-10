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Третя хвиля ракет летить в Україну, орієнтовний час підльоту - 11:00
Фото: з вільного доступу
Російські окупанти б’ють по Україні з 47 ракет, це третя хвиля обстрілів на 10 жовтня.
Про це повідомив очільник Миколаївської області Віталій Кім.
"Третя хвиля ракет - 47 штук. Сидимо в укриттях", - написав він в Telegram.
Також, за словами Кіма, з Білорусі вилетіли 10 дронів-камікадзе, вони перетнули кордон у Волинській області.
За словами голови ВА Кривого Рогу Олександра Вілкула, 47 ракет летять з Астрахані – орієнтовний час підльоту 11:00, але "може бути й раніше".
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10 10 2022 10:55 МЕДІА
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