Третя окрема штурмова бригада була терміново передислокована під Авдіївку

Водночас ситуація в місті на момент заведення бригади надзвичайно критична, повідомили в бригаді.

Третя окрема штурмова бригада офіційно підтвердила, що була терміново передислокована під Авдіївку для посилення українських військ у цьому районі.

Відповідну заяву опублікували в четвер вранці, 15 лютого.

"Ситуація в місті на момент заведення бригади — надзвичайно критична", - зазначили в 3 ОШБ.

На разі окремі батальйони 3-ї ОШБр уже провели рейд у захоплені ворогом райони Авдіївки та встановили, що на цій ділянці базується орієнтовно сім бригад російських окупантів

"Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових, і нових бригад, які заводить противник", — заявив командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький.

В ОШБ зазначили, що за період перебування на Авдіївському напрямку двом бригадам збройних сил рф було завдано критичного ураження. Водночас обʼєктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію своїх військ, і перекидає до міста нові сили та засоби.