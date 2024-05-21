Третя світова війна неминуча без України – історик

Якщо Україна програє, то в майбутньому війну вестиме вже інша росія.

Українці, які воюють з росією, запобігають третій світовій війні, заявив відомий історик, порівнюючи третій рік повномасштабної війни в Україні з періодом напередодні Другої світової війни. Проводячи паралелі між 2024 роком і 1938 роком, Тімоті Снайдер, професор історії Єльського університету, який спеціалізується на Східній Європі та Радянському Союзі, сказав, що Україну можна порівняти з Чехословаччиною, "яка вирішила воювати".

Про це повідомляє Newsweek.

У 1939 році нацистська Німеччина під керівництвом Адольфа Гітлера увійшла до Чехословаччини й забезпечила використання чеських активів для німецьких збройних сил. Велика Британія і Франція запропонували Польщі гарантії безпеки, але, попри це, гітлерівські війська вторглися до Польщі у вересні 1939 року. Лондон і Париж оголосили війну Німеччині, розпочавши Другу світову війну.

"Якщо українці здадуться, або якщо ми здамо Україну, то в майбутньому війну вестиме вже інша росія. Українці допомагають нам не потрапити в 1939 рік", — сказав Снайдер під час конференції в столиці Естонії Таллінні.