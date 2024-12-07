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Третина російських НПЗ пошкоджена або уражена – ГУР

07 грудня 2024, 18:23
Третина російських НПЗ пошкоджена або уражена – ГУР
ФОТО ASTRA
У рф виникли проблеми з імпортом обладнання для ремонту НПЗ через санкції
Завдяки спецопераціям українських захисників третина об'єктів паливного сектору рф уражена або пошкоджена. 
 
Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю ЦПД.
 
"Третина об'єктів в росії тою чи іншою мірою пошкоджено-уражено. Є проблеми великі з відновленням, тому що мова йде про імпортне обладнання, враховуючи санкції, з постачанням цього обладнання є великі проблеми", — зазначає Юсов.
 
Юсов нагадав також, що завдяки санкціям та атакам українських дронів у росії проблеми імпортом паливно-мастильних матеріалів.
 
"Якщо говорити про атаки, йдеться не про цивільні об'єкти. Мова йде про нафтопереробні заводи, які заправляють російську військову техніку, продають нафтопродукти і фінансують агресію проти України", — додає Юсов.
НПЗвійна в Україніросія окупанти

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