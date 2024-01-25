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Третина справ Європейського суду з прав людини стосується України

25 січня 2024, 19:35
Третина справ Європейського суду з прав людини стосується України
Фото: adm.te.court.gov.ua
Найбільше до суду скаржаться на Туреччину і росію.

Майже 13% усіх справ, які перебувають на розгляді Європейського суду з прав людини, стосуються України.

Про це повідомила президентка Суду Шіофра ОʼЛірі, інформує "Європейська правда".

У 2023 році ЄСП вдалося суттєво зменшити кількість справ на розгляді – з понад 74,5 тисячі у реєстрі лишилося майже 68,5 тисячі.

Найбільше їх стосується Туреччини - проти цієї держави подано 23 400 заяв (понад 34% усіх заяв у реєстрі ЄСПЛ). 

Найчастіше на уряд Туреччини скаржаться через переслідування гюленістів після спроби перевороту у 2016 році. За словами О’Лірі, 96% цих справ стосується ситуації, що виникла після перевороту.

18.2% справ (12 450) припадає на росію. Хоча рф виключили за складу Ради Європи у 2022 році, москва лишається відповідальною за справами, що стосуються порушень, вчинений у період її членства. 

12,8% справ (8750) стосується України. Голова ЄСПЛ наголосила, що повномасштабне вторгнення не змінило загальну картину справ: серед найпоширеніших - звинувачення за статтею 2 про право на життя, статтею 3 про умови тримання під вартою, статтею 5 про позбавлення волі тощо.

Крім того, в останні роки надійшло також чимало скарг на упередженість української судової системи, зазначила О’Лірі.

Європейський суд з прав людинисудвійна в Україніросія окупанти

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