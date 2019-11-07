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Третина українців вважає, що країна рухається у правильному напрямку, - ІНФОГРАФІКА

Згідно графіку спостереження, рівень позитивного оцінювання руху країни почав зростати з квітня
35% опитуваних українців вважають, що країна рухається у правильному напрямку.
Третина українців вважає, що країна рухається у правильному напрямку, - ІНФОГРАФІКА Фото: reuters

35% респондентів вважають, що справи в Україні йдуть у правильному напрямку, 39% – у неправильному, 26% – не визначилися з цього питання, повідомляє Соціологічна грпа "Рейтинг".

Зазначається, що найкраще оцінюють напрямок розвитку країни на Заході, найгірше – на Сході. Більш оптимістичною залишається  молодь та виборці "Слуги народу".

Згідно графіку спостереження, рівень позитивного оцінювання руху країни почав зростати з квітня. Загалом же за 8 років подібний рівень оптимізму спостерігався у квітні 2014-го – 34%.

Нагадаємо, що росіяни в травні 2019 року показали невеличке поліпшення ставлення до України.

 

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11 07 2019 12:37
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