Третина українців вважає, що країна рухається у правильному напрямку, - ІНФОГРАФІКА

35% опитуваних українців вважають, що країна рухається у правильному напрямку.

35% респондентів вважають, що справи в Україні йдуть у правильному напрямку, 39% – у неправильному, 26% – не визначилися з цього питання, повідомляє Соціологічна грпа "Рейтинг".

Зазначається, що найкраще оцінюють напрямок розвитку країни на Заході, найгірше – на Сході. Більш оптимістичною залишається молодь та виборці "Слуги народу".

Згідно графіку спостереження, рівень позитивного оцінювання руху країни почав зростати з квітня. Загалом же за 8 років подібний рівень оптимізму спостерігався у квітні 2014-го – 34%.

Нагадаємо, що росіяни в травні 2019 року показали невеличке поліпшення ставлення до України.