CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ35% опитуваних українців вважають, що країна рухається у правильному напрямку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Третина українців вважає, що країна рухається у правильному напрямку, - ІНФОГРАФІКА
Згідно графіку спостереження, рівень позитивного оцінювання руху країни почав зростати з квітня
Фото: reuters
35% респондентів вважають, що справи в Україні йдуть у правильному напрямку, 39% – у неправильному, 26% – не визначилися з цього питання, повідомляє Соціологічна грпа "Рейтинг".
Зазначається, що найкраще оцінюють напрямок розвитку країни на Заході, найгірше – на Сході. Більш оптимістичною залишається молодь та виборці "Слуги народу".
Згідно графіку спостереження, рівень позитивного оцінювання руху країни почав зростати з квітня. Загалом же за 8 років подібний рівень оптимізму спостерігався у квітні 2014-го – 34%.
Нагадаємо, що росіяни в травні 2019 року показали невеличке поліпшення ставлення до України.
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