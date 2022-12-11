Трейдери продовжать експорт зерна з Одеси попри військові атаки рф

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Солкий заявив, що трейдери не планують призупиняти відвантаження зерна з українських чорноморських портів Одеси

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Солкий заявив, що трейдери не планують призупиняти відвантаження зерна з українських чорноморських портів Одеси через останню атаку росії на енергосистему Одещини, передає Reuters.

За офіційною інформацією, вчора, у суботу, вся некритична інфраструктура в українському порту Одеси залишилася знеструмлена після того, як росія використала безпілотники іранського виробництва для удару по двох енергетичних об’єктах, залишивши без світла 1,5 мільйона людей.

Наразі енергопостачання міста та області відновлюється.