Трьох поранених українських моряків перевели з лікарні до СІЗО

Вікторія Івлєва не назвала точної дати переведення полонених, яке, за її даними, відбулося 26 або 27 січня

У Москві трьох військовополонених українських моряків - Андрія Ейдера, Андрія Артеменка та Василя Сороку - перевели з медчастини у "Матросской тишине" до СІЗО Лефортово.

Про це 27 січня повідомила російська активістка Вікторія Івлєва, інформує "Українська правда".

Вона не назвала точної дати переведення полонених, яке, за її даними, відбулося 26 або 27 січня.

"Виявили ми це досить випадково, намагаючись записатися до електронної черги для передачі. Записатися не вдалося, причина - не знайдено одержувача. Тепер будемо шукати усіх одержувачів за вже відомою адресою на Лефортовському валу у СІЗО-2 "Лефортово", - зазначила вона.

"Інформацію про переведення поранених військовополонених моряків адвокати зможуть підтвердити або спростувати завтра (28 січня - ред.), коли ізолятори знову почнуть працювати для відвідування адвокатами", - заявив у свою чергу адвокат Микола Полозов, який представляє інтереси військовополонених українців.

Додамо, що полонений український моряк Володимир Терещенко, якого РФ утримує в московському СІЗО "Лефортово", досі не отримав жодного листа від рідних та друзів.

Також, ФСБ Росії у п'ятницю повідомила адвокатів 2 поранених українських моряків та представника СБУ, що вони направили в управління федеральної служби виконання покарань РФ документ про переведення 3 українців з медчастини СІЗО "Матросская тишина" у СІЗО "Лефортово".

Як відомо, Лефортовський суд Москви продовжив термін тримання під вартою всім 24-ом українським морякам, захопленим Росією в Керченській протоці 25 листопада. Останнім чотирьом морякам продовжили запобіжні заходи 16 січня.

Нагадаємо, що Рада Європейського союзу ухвалила рішення продовжити санкції проти РФ ще на півроку 21 грудня одноголосно за письмовою процедурою.