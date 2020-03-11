Трьох українських фармацевтичних "гігантів" оцінили в 1,6 мільярда доларів
Рейтинг підготувала консалтингова фірма Torreya Capital LLC, повідомляє "Економічна правда". Згідно з її даними, "Фармак", оцінений в 756 млн доларів, увійшов до списку найбільших фармвиробників Східної Європи, посівши 14 позицію з 18-ти.
При цьому компанія на 659-й позиції в глобальному рейтингу, в той час, як за підсумками 2019 року "Фармак" обіймав 529-е місце.
Падіння відбулося через глобальне зростання частки біофарми, яка проводить дослідження на основі великих молекул, за рахунок компаній, орієнтованих на малі молекули.
Корпорація "Артеріум" оцінена в 483 млн доларів, вона знаходиться на 838 позиції.
Фармакологічна компанія "Дарниця" оцінена аналітиками в 360 млн доларів.
У дослідженні наголошується, що "Артеріум" і "Дарниця" в 2019 році не брали участі в рейтингу.
Разом з тим, автори дослідження зазначають, що оцінка трьох українських фармкомпаній "виглядає завищеною, враховуючи ризики".
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