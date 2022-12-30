Троє українських тенісисток розпочнуть сезон у кваліфікації турніру в Аделаїді

Змагання в Аделаїді відбудуться з 1 по 8 січня 2023 року

Провідні українські тенісистки розпочинають новий сезон на змаганнях Австралії, пише Укрінформ.

У кваліфікації турніру WTA 500 в Аделаїді із призовим фондом $780,637 виступатимуть Ангеліна Калініна (№39 WTA), Марта Костюк (69) та Даяна Ястремська (101).

Калініна та Ястремська на старті зустрінуться між собою, а Костюк поміряється силами з Крістіною Букшею (Іспанія, 105).

У цьому сезоні Марта Костюк обіграла іспанку у кваліфікації турніру WTA 1000 у Мадриді.

Змагання в Аделаїді відбудуться з 1 по 8 січня 2023 року.