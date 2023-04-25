Троксевазин: допоможе у боротьбі з варикозом

Набряки ніг, відчуття важкості, підвищена втома, судинні зірочки – всі ці симптоми вказують на варикозне розширення вен. Це захворювання уражає і жінок, і чоловіків, тож дуже важливо за появи симптомів почати користуватися венотонічними препаратами. Один із популярних варіантів – препарат Троксевазин.

Дізнатися докладніше про Троксевазин можна на сторінці https://apteka911.ua/drugs/troksevazin-d2908. Медична інформаційна система Аптека 9-1-1 надає користувачам можливість цілодобово дізнаватися актуальну інформацію стосовно лікарських препаратів. Також є можливість замовити потрібні ліки у надійному аптекарському закладі. Таке бронювання здійснюється онлайн, тож вам не треба буде навіть виходити з дому. МІС Аптека 9-1-1 – це зручність та надійність.

Троксевазин: основні властивості

Активна речовина цього болгарського препарату – троксерутин. Це похідна флавонолу рутину, що видобувається з рослинної сировини. Можна придбати Троксевазин у вигляді капсул або гелю для зовнішнього застосування.

Основні властивості лікарського засобу – це:

зменшення набряків;

підвищення тонусу вен;

зміцнення венозної сітки;

зменшення ламкості дрібних капілярів;

запобігання утворенню тромбів завдяки зниженню агрегації тромбоцитів;

поліпшення мікроциркуляції крові;

протизапальна дія.

Завдяки цим властивостям препарат активно усуває симптоми варикозного розширення вен на початкових стадіях, а також запобігає прогресуванню цього захворювання.

Як правильно застосовувати Троксевазин

Гель допоможе у боротьбі із зовнішніми симптомами варикозу. Троксивазин дасть змогу усунути дискомфортні відчуття, почервоніння шкіри, набряклість, судинні зірочки. Якщо одночасно з використанням геля приймати оральні капсули, тоді можна суттєво скоротити термін лікування, адже троксерутин буде мати більш виражену дію.

Гель Троксевазин також можна застосовувати при болях та набряках після травмувань. Цей засіб використовують під час судом литкових м’язів, вивихів, розтягувань.

Препарат практично не має протипоказань, тож дозволений для лікування дітей та вагітних, адже саме вагітні дуже часто страждають на венозну недостатність та набряки ніг.

Якщо ви помітили в себе перші симптоми варикозного розширення вен, не гайте час – після консультація лікаря використовуйте призначені венотонічні препарати.

Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією