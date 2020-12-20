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Тропічні ліси Бразилії почали виділяти більше вуглекислого газу, ніж вони поглинають

Це впливає на глобальне потепління
Деякі тропічні ліси Бразилії, розташовані за межами Амазонії, перестали відігравати роль "поглиначів вуглецю" - це означає, що тепер вони виділяють більше вуглекислого газу, аніж поглинають.
Тропічні ліси Бразилії почали виділяти більше вуглекислого газу, ніж вони поглинають Фото: Leo Correa / AP

Таким чином, концентрація цього парникового газу в атмосфері збільшується, що впливає і на глобальне потепління, повідомляє "Громадське".

Тропічні ліси відіграють важливу роль в екосистемах - передусім як "поглиначі вуглецю" (англійською "carbon sink"). Це природні середовища, які поглинають і накопичують у собі вуглекислий газ. Так вони "розвантажують" земну атмосферу від цього газу, значні концентрації якого перешкоджають розсіюванню сонячного світла і, відповідно, спричиняються до нагрівання планети.

В останні роки "поглиначів вуглецю" стало більше; можливе пояснення полягає у зростанні концентрації вуглекислого газу в атмосфері, а він, своєю чергою, через прискорення фотосинтезу спонукає рослини до активнішого зросту.

Особливо важливим це є щодо тропічних лісів: за оцінками науковців, на них припадає до третини поглинутого з атмосфери вуглекислого газу, який рослини використовують для фотосинтезу, а також до половини газу, що зберігається в "поглиначах вуглецю".

Однак поки незрозуміло, чи можуть впоратися тропічні ліси зі зростанням концентрації вуглецю в атмосфері. З одного боку, дослідники не раз показували, що зі зростанням температури повітря і вирубкою лісів тропічні ліси поглинають дедалі менше вуглекислого газу. З іншого ж, окремі дослідження прогнозують стійкість лісів до зростання концентрації CO2.

Дим, що піднімається з лісу в муніципалітеті Альтаміра, Бразилія. Ілюстративне фото

Фото: Leo Correa / AP

Нинішнє дослідження групи науковців із бразильського Федерального університету в Лаврасі, оприлюднене у виданні Science Advances, зосереджувалося на ролі маловивчених тропічних лісів за межами Амазонії, які також є «вуглецевими поглиначами». Дослідження охопило 32 ділянки тропічних лісів, за якими велося спостереження протягом 1987-2020 років.

Аналіз даних показав, що на всіх охоплених ділянках поглинання вуглецевого газу знижувалося в середньому на 2,6% на рік, а виділення - навпаки, збільшувалося на 3,4% щорічно. Переламний момент стався у 2013 році: тоді окремі ділянки почали виділяти вуглецю більше, ніж поглинати. Передусім це стосувалося найбільш сухих і теплих місцин.

Автори дослідження визнають, що дані, які вони аналізували, мали певні обмеження. Зокрема, інформація про виділення й поглинання CO2 була доступна з різним часовим інтервалом. "Утім негативна тенденція й негативний баланс поглинання вуглецю в наших даних і результатах були явними", - додають вони.

Щоб подолати проблему зникнення "поглиначів вуглецю" у Бразилії, автори радять, серед іншого, звертати посилену увагу на найбільш сухі й теплі ділянки тропічних лісів. Адже зростання вологості, як вони виявили, певним чином відновлювало поглинання вуглекислого газу рослинами.

Нагадаємо, що в Арктиці до 2035 року розтане весь лід

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20 12 2020 11:06
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