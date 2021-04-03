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Трудові мігранти цьогоріч перерахують в Україну на 8% більше - НБУ

За прогнозами Нацбанку, трудові мігранти перерахують в Україну на 8% більше - близько 13 мільярдів доларів, а надходження від подорожей повернуться на докризовий рівень наступного року.
Трудові мігранти цьогоріч перерахують в Україну на 8% більше - НБУ Фото: з вільних джерел

Про це в.о. голови НБУ Юрій Гелетій розповів у відповідь на запитання журналіста ЕП під час під час брифінґу з питань монетарної політики, пише "Економічна правда".

Обсяг переказів зросте "передусім за рахунок відновлення економік країн, призначення трудових мігрантів, а також спрощення перетину кордону внаслідок пом'якшення протиепідемічних заходів", - пояснив він.

Гелетій також зазначив що у 2021 році очікується відновлення імпорту подорожей до близько 6 млрд доларів, а у 2022 році показник досягне докризового рівня. Для порівняння, у 2020 році він становив 4,7 мільярда доларів.

Нагадаємо:

За попередніми даними, у січні-грудні 2020 року обсяг переказів трудових мігрантів в Україну становив 12,121 млрд доларів - це на 200 млн доларів більше, ніж у 2019-му (11,921 млрд доларів).

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04 03 2021 15:54
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