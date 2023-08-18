Три американські авіакомпанії подвоять кількість рейсів до Китаю

Три найбільші авіакомпанії США подвоять кількість рейсів до Китаю восени і взимку, скориставшись домовленостями між країнами про пом’якшення обмежень на подорожі, які були запроваджені під час пандемії COVID-19.

Про це з повідомляє CGTN.

Техаська American Airlines Group з січня запропонує щоденні рейси між міжнародним аеропортом Даллас і Шанхаєм, квитки поступлять у продаж вже цими вихідними.

Delta Air Lines, яка базується в Атланті, почне виконувати щоденні рейси з Сіетла також до Шанхая з кінця жовтня, і ще тричі на тиждень літатиме до Шанхая з Детройта.

Весною наступно ця компанія має намір також додати рейси Лос-Анджелес – Шанхай 4 рази на тиждень.

United Airlines Holdings оголосила про плани з листопада відновити щоденні рейси між Сан-Франциско і Пекіном, а також збільшити кількість щоденних рейсів між Сан-Франциско та Шанхаєм, вже з жовтня.

Нині ці три американські перевізники рівномірно розподіляють 12 рейсів на тиждень між двома країнами. Американське міністерство транспорту минулого тижня повідомило, що з 1 вересня їх кількість зросте до 18 на тиждень, а 29 жовтня – до 24.

Три китайські авіаперевізники, Air China, China Eastern і China Southern, сьогодні розділяють таку ж кількість щотижневих рейсів до Сполучених Штатів.