Три індійські компанії цікавляться купівлею українських підприємств

Фонд держмайна пропонує потенційним інвесторам також і нові напрямки - Земельний банк та санкційне майно.

Індія та Україна працюють над розширенням торговельного співробітництва. Як мінімум три індійські компанії зацікавились купівлею підприємств в Україні.

Про це повідомив голова Фонду держмайна Віталій Коваль за результатами зустрічі з представниками посольства Індії в Україні, зокрема, і з Надзвичайним і Повноважним Послом Харшем Кумаром Джейном.

"Індія працює над розширенням торгівельного співробітництва, тому багато їхніх компаній готові виходити на міжнародний ринок. Уже є щонайменше три індійські компанії, які зацікавлені в купівлі українських підприємств", – зауважив він.

Коваль додав, що розповів представникам Індії про можливості, які пропонує ФДМУ для потенційних інвесторів. Зокрема, йшлося про обʼєкти оренди та приватизації, а також про нові напрямки – Земельний банк та санкційне майно.

"Переконаний, сьогодні час сміливих інвесторів. Команда ФДМУ пропонує бізнесу ґрунтовну, багаторівневу співпрацю. У нашому інвест-меню можна знайти саме той об’єкт, який підійде для втілення проєкту будь-якого інвестора", – сказав Коваль.

Крім того, за його словами, Фонд продовжує шукати ресурси для наповнення бюджету України.