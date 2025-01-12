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ПОЛІТИКА

Три іронічні речі. Чим займаються західні "експерти та аналітики" – Том Купер

12 січня 2025, 20:30
Три іронічні речі. Чим займаються західні
Том Купер повернувся до публікацій оновлень щодо війни росії проти України. Він проаналізував "прогнози" західних коментаторів та експертів про подальші дії путіна, розповів про останні події в повітряно-ракетній війні та коротко описав ситуацію на фронтах. Втім, головний висновок: росіяни досягли мізерного результату за ці останні три тижні, коли він не публікував своїх оглядів.

Повертаємось до "рутинних" оновлень...

У цій війні є три іронічні речі. Одна з них – це спостереження за західними коментаторами, впевненими в тому, що вони чудово передбачають наступні кроки Пуддінга. Їхньою останньою модою є пояснення того, як люди з його оточення, "російські еліти", сподіваються на якнайшвидше завершення "спеціальної військової операції" шляхом переговорів. Принаймні щось подібне до 9 травня 2025 року, щоб Пуддінг міг увійти в історію зі своєю власною гігантською, блискучою перемогою. Особливо цікаво читати експертизу, про яку йде мова, з огляду на те, що ті самі люди постійно демонструють повну нездатність пояснити, що роблять навіть "наші/їхні" політики, "державні діячі" та "лідери", і що і чому вони роблять. Не кажучи вже про те, що вони також не розуміють, що Пуддінг вже назвав російське військове втручання в Сирію великою перемогою і закінченням війни в цій країні, і це тричі, тільки до 2018 року...

Інша – ті ж самі "експерти", які пояснюють, як "занепокоєні" "тупоголові командири" в Москві – Міністерство оборони і особливо Генштаб Збройних сил російської федерації (гш всрф) – масовими втратами за останні чотири місяці: мовляв, чи є там хтось, кому не байдуже...

...у той час як, насправді, "тупоголові командири" з усіх сил підштовхуються Пуддінгом і Бєлусовим до пошуку шляхів інтенсифікації не лише війни проти України, а й "тіньової війни" проти всього НАТО. І це на додаток до того, щоб зберегти свої посади і покласти в кишеню свою частку від усіх платежів за вербування, смерті й каліцтва "своїх" солдатів...

По-третє, навіть через три тижні після мого останнього оновлення відносно легко повернутися до моніторингу подій на полі бою, тому що, незважаючи на величезні зусилля озброєного натовпу під назвою всрф і масові втрати, лінії фронту в основному залишаються там, де вони були ще в середині грудня. Звісно, це не означає, що росіяни не досягли жодних успіхів: вони їх досягли. Але вони настільки незначні, що їх легко відстежити.

Хіба це неважливо?

Ну, так формується громадська думка по всьому "Заходу", і то систематично, кожного дня. Більше того: по кілька десятків разів на день...

Подібним чином, інша новітня "мода" в репортажах – звинувачувати адміністрацію Шольца в Берліні в тому, що вона затримує ту чи іншу військову допомогу для України. Хоча, насправді, щось на кшталт "найдраматичніших" змін у подібній поведінці за останній місяць зафіксовано саме в Німеччині. У грудні країна не лише поставила Україні понад 50 000 артилерійських снарядів (таким чином, ставши другим членом НАТО після США, який спромігся на такий подвиг), але й додаткові системи IRIS-T. Будемо сподіватися, що так триватиме і надалі, з місяця в місяць...

До речі, у той час, як США "не можуть знайти" ані додаткових зенітно-ракетних комплексів PAC-2/3 Patriot, ані бойових машин піхоти M2/M3 Bradley для поставки в Україну, наскільки відомо, тільки Німеччина поставила Україні шість пускових установок ЗРК IRIS-T SLM, а також 10 додаткових пускових установок SLS (які були інтегровані в шість пускових установок). Ще три пускові установки і шість пускових установок SLS мають надійти цього року (2025). За даними українських джерел, станом на червень 2024 року система перехопила понад 240 цілей з ефективністю понад 95%.

Для ознайомлення. Включно з однією вогневою установкою:

  • 1 РЛС спостереження TRML-4D;
  • 1 модуль командного пункту управління (КПУ);
  • 3 пускові установки, а також вантажівки для перезарядки, майстерня, запасні частини та матеріально-технічне забезпечення.

Середній розмір однієї вогневої установки IRIS-T.

Всі командні пункти, поставлені німцями, сьогодні захищені додатковою бронею.

Німеччина також поставила Україні 52 самохідні зенітні установки Gepard і 15 зенітних установок Cheetah, а також фінансує виробництво боєприпасів для них: виробництво боєприпасів до них вже йде повним ходом, і поставки в Україну продовжуються.

Що стосується наземної техніки, то Німеччина поставила загалом 140 бойових машин піхоти Marder 1A3 (частково за співфінансування Данії). Зараз вони перебувають на озброєнні 25-ї десантно-штурмової бригади, 33-го штурмового батальйону, 36-ї бригади морської піхоти, 38-ї бригади морської піхоти, 82-ї десантно-штурмової бригади, 100-ї механізованої бригади, 199-го навчального центру і 229-го десантно-штурмового батальйону. Близько 20 з них вже знищені в боях, але цього року очікуються ще 20-25 втрат. У довгостроковій перспективі вони, ймовірно, будуть замінені (і/або доповнені) бойовими машинами піхоти Lynx, перші 10 з яких були доставлені нещодавно – для випробувань: виробництво Lynx ось-ось, нарешті, розпочнеться на двох заводах, побудованих спеціально для цієї мети в Україні. Хорватські основні бойові танки М-84 і бойові машини піхоти М-80, придбані Німеччиною, також мають прибути до України.

Нарешті, кілька днів тому уряд у Берліні дозволив Бундесверу і Люфтваффе збивати нерозпізнані БПЛА, що пролітають над Німеччиною... Це, без сумніву, небагато, але це ще одне рішення, яке навряд чи ухвалили інші члени НАТО...

Повітряно-ракетна війна. Щось на кшталт "найбільшої новини" останніх кількох днів стало те, що один F-16AM українських ВПС і ППО під час одного бойового вильоту збив шість російських ударних БПЛА. Чотири – ракетами класу "повітря-повітря", два – гарматами. Є певні розбіжності щодо того, коли це мало статися: одні кажуть, що 13 грудня, інші згадують 6 січня... Так чи інакше, це досягнення, і тут же вказують на переваги цього типу літаків над, скажімо, МіГ-29 і Су-27: ситуаційна обізнаність, яку забезпечує їхня авіоніка. Щоб знищити стільки ударних БПЛА під час однієї місії, а потім вижити, збивши два з них з гармати і не отримавши у відповідь жодного уламка, пілот повинен знати, де знаходяться його цілі, і він повинен залишатися здатним знати це протягом всієї місії, а особливо під час повторюваного ланцюжка подій "виявлення – знищення – виявлення – знищення". Це може звучати просто, але це зовсім не просто. Саме тут і проявляють себе чудові датчики і системи зв'язку (порівняно з МіГ-29 і Су-27), якими оснащений F-16AM.

З іншого боку, це також вказує на той факт, що більшість російських ударних БПЛА тим часом перехоплюються українськими F-16 і різними гелікоптерами, а не зенітно-ракетними комплексами (ЗРК). І це теж добре: принаймні, запаси ракет "повітря-повітря" і 20-мм боєприпасів для гармат типу М61 "Вулкан", встановлених на F-16, в Україні й НАТО не так сильно виснажені, як запаси ЗРК.

Щодо інших операцій, наприклад, в ніч з 7 на 8 січня, українські БПЛА завдали удару по складу паливно-мастильних матеріалів під Енгельсом. Він досі горить.

Пожежа на нафтобазі під Енгельсом.

У ніч з 9 на 10 січня росіяни провели над Україною 72 ударні БПЛА: 33 були збиті, 34 – заглушені засобами радіоелектронної боротьби. Однак кількість таких атак зменшується приблизно з 20 грудня: вочевидь, росіяни не лише зберігають тиск, але й "бережуть" свої балістичні та крилаті ракети для чергового "тотального" удару по українській енергосистемі – цього разу посеред зими.

Своєю чергою, тієї ж ночі Україна завдала удару по російському заводу "ПластФактор" під Ростовом, застосувавши ударні БПЛА, та по складу боєприпасів у Чалтирі Ростовської області, використавши ракети "Нептун" та БПЛА. Що саме спричинило масштабну пожежу в промисловій зоні Санкт-Петербурга, наразі незрозуміло: близько 1 600 квадратних метрів, в тому числі цехи з виробництва ацетону, досі горять.

Горить Чалтирський арсенал боєприпасів під Ростовом.

Минулої ночі росіяни запустили в повітря над Україною 74 ударні БПЛА; українці заявили, що 47 з них були збиті, а 27 – заглушені. При цьому про удари українських БПЛА повідомлялося з районів Ростова, Новоросійська та Анапи.

Хоча це і "чудово", але, як і раніше, українські зусилля проти стратегічних об'єктів в росії є досить "випадковими" за своєю природою: на одному тижні нафтопереробні заводи, на іншому – склади ГСМ, на третьому – склади боєприпасів, а в проміжках між ними – різні заводи...

Курська область. Вкотре широко анонсований "відновлений наступ" українських військ у Курській області, розпочатий минулого тижня, виявився нічим іншим, як черговою політично вмотивованою операцією, проведеною за наказом Зеленського. Цього разу через останню (25-ту) зустріч у Rammstein, що відбулася 8-9 січня. Так, це дозволило дещо відвоювати позиції в районі Круглика, але тривало лише день. Своєю чергою, з понеділка росіяни контратакують по всій північній і західній стороні виступу: повідомляється про запеклі бої від Локні на заході до Орловки на півночі, а потім до Руського Поречного на сході.

Куп'янськ. На жаль, виявилося, що під час раптового наступу в листопаді росіяни закріпилися в районі колишнього солеварного заводу на північ від Куп'янська. Звідки їх буде дуже важко вибити. ЗСУ тим часом відпрацьовують контратаки у фланги і на північ від цього району (наприклад, під Кладбищем), що є непоганою ідеєю.

Бахмут. ЗСУ не вдалося нейтралізувати прорив росіян до залізничного вокзалу, але росіянам не вдалося його розширити і вийти в центр міста.

Торецьк. Так чи інакше, це місто де-факто втрачене для України. росіяни контролюють близько 80%, і знаходяться на найкращому шляху до того, щоб захопити ще 10% – це північні (Наша Ряба) та західні околиці (Кримське).

Чесно кажучи, як завжди, я просто не розумію, що пішло так погано в Торецьку: ще місяць тому ЗСУ були фактично на найкращому шляху до вигнання росіян (і це у високому кільці). Але після виведення 12-ї бригади "Азов" на цьому напрямку вже нічого не працює...

Покровськ. У цьому районі протягом останніх двох-трьох тижнів росіяни насамперед закріплювали досягнуті позиції. Останні атаки на Єлизаветівку та Баранівку підвели їх до менш ніж 1000 метрів від місцевої ділянки залізничного валу (що з'єднує Покровськ з Дніпром). Це потребуватиме часу і додаткових тисяч жертв, але абсолютно ясно, що це наступна головна мета росіян у цьому секторі. Питання лише в тому, наскільки Сирський та його друзі про це знають...

Андріївка (колишній Курахівський сектор). ЗСУ фактично повернулися на лінію Шевченко-Улакли. Звичайно, передові батальйони 46-ї та 33-ї бригад все ще тримаються в Дачному (на захід від Курахового) і далі на південь, але їх відведення – лише питання часу... за умови, що Сирський і друзі з'ясували, що існує така дисципліна у військовій науці, і можуть вчасно віддати наказ (що, як завжди, залежить від того, чи дасть їм на це дозвіл Зеленський)...

Велика Новосілка. Звідси також немає хороших новин: росіяни перебувають на шляху до оточення міста із заходу (вони вже зробили це з півночі та сходу). Ситуація описується як "дуже напружена".

Це все, що відомо станом на неділю, 12 січня. Звісно, в понеділок, а потім і наступного тижня буде більше інформації: зрештою, саме час завершити мою оцінку стану ЗС рф.

Джерело


Переклад iPress
Том Купер

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