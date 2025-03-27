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Три країни Азії об'єднуються для протидії торговій війні зы США

27 березня 2025, 20:11
Три країни Азії об'єднуються для протидії торговій війні зы США
29-30 березня мають відбутися зустрічі профільних міністрів, на якій обговорять шляхи реагування на дії Вашингтона.

Профільні міністри Китаю, Південної Кореї та Японії мають намір зустрітися в Сеулі цими вихідними, щоб обговорити економічну співпрацю і шляхи реагування на зростаючий торговельний тиск з боку США.

Про це пише Bloomberg.

Це буде перша зустріч такого формату за останні п’ять років.

Автомобільні тарифи США набудуть чинності 3 квітня, вони націлені на повністю зібрані автомобілі. Дональд Трамп назвав Китай, Південну Корею та Японію торговими порушниками.
 
Прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба заявив 27 березня, що не виключає ухвалення контрзаходів на автомобільні мита адміністрації Трампа після того, як неодноразові особисті прохання Токіо про звільнення від сплати залишилися поза увагою.
 
Міністри, ймовірно, обговорять угоду про вільну торгівлю після того, як лідери країн у травні минулого року пообіцяли прискорити відповідні переговори. 

 

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