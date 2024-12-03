Три країни НАТО проти вступу України в альянс – Le Monde

Останніми днями Київ очевидно взяв курс на примус НАТО до прийняття України

Україна активно сигналізує партнерам, що готова на значні поступки при укладенні миру з рф, якщо її негайно візьмуть в НАТО. Однак в самому альянсі, де подібні рішення ухвалюються консенсусом, є принаймні три країни, які виступають проти членства України.

Про це пише Le Monde.

Членство України в НАТО "є варіантом, який викликає у багатьох союзників неспокій", – сказав виданню неназваний дипломат, посилаючись на заперечення США, Німеччини та Угорщини.

У той час як деякі країни, такі як Франція та Велика Британія, наполягають на запрошенні Києва до НАТО, президент США Джо Байден відмовився це санкціонувати, а його наступник ніколи не підтримував цю ідею, зазначає Le Monde. Навпаки, у своєму плані закінчення російсько-українського конфлікту генерал Кейт Келлог, який незабаром стане спецпредставником Трампа в Україні, навпаки запропонував "відкласти членство України в НАТО на тривалий період" в обмін на мирну угоду з рф.