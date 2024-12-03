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Три країни НАТО проти вступу України в альянс – Le Monde

03 грудня 2024, 19:34
Три країни НАТО проти вступу України в альянс – Le Monde
Україна НАТО
Останніми днями Київ очевидно взяв курс на примус НАТО до прийняття України
Україна активно сигналізує партнерам, що готова на значні поступки при укладенні миру з рф, якщо її негайно візьмуть в НАТО. Однак в самому альянсі, де подібні рішення ухвалюються консенсусом, є принаймні три країни, які виступають проти членства України.
 
Про це пише Le Monde.
 
Членство України в НАТО "є варіантом, який викликає у багатьох союзників неспокій", – сказав виданню неназваний дипломат, посилаючись на заперечення США, Німеччини та Угорщини.
 
У той час як деякі країни, такі як Франція та Велика Британія, наполягають на запрошенні Києва до НАТО, президент США Джо Байден відмовився це санкціонувати, а його наступник ніколи не підтримував цю ідею, зазначає Le Monde. Навпаки, у своєму плані закінчення російсько-українського конфлікту генерал Кейт Келлог, який незабаром стане спецпредставником Трампа в Україні, навпаки запропонував "відкласти членство України в НАТО на тривалий період" в обмін на мирну угоду з рф.
 
Таким чином, припинення вогню навряд чи супроводжуватиметься вступом України в НАТО, пише Le Monde. З іншого боку, додає видання, європейці зараз активно обговорюють можливість створити іншу структуру на базі ЄС чи просто коаліції європейських країн, аби гарантувати безпеку України після війни.
 
"Ми могли б уявити собі операцію під європейським командуванням за участю десяти чи 15 країн. Єдина вимога полягала б у тому, щоб за відсутності США європейське розгортання було достатньо масовим, надійним і, звичайно, серйозно сприймалося росією. Присутність Франції та Великої Британії, двох ядерних держав, мала б сенс", – каже колишній заступник генерального секретаря НАТО Каміль Гранд.

 

війна в Україніросія окупантиНАТО

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