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Три країни НАТО створять сили для розмінування Чорного моря

10 жовтня 2023, 15:57
Три країни НАТО створять сили для розмінування Чорного моря
Фото: DW
Туреччина, Румунія і Болгарія планують створити спеціальні сили для очищення Чорного моря від мін.

Про це пише агентство Bloomberg.

Три держави НАТО опрацьовують деталі.

Проте, йміврно, спільний підрозділ вони можуть створити уже наступного місяця.

"Запланована ініціатива не є операцією НАТО, спільні сили з розмінування стануть першими великими об’єднаними зусиллями союзників в Чорному морі після того, як президент Владімір путін віддав наказ про вторгнення в Україну", - пише видання. 

Спеціальні сили мають бути повністю мирними і не виводитимуть у море жодних нових кораблів НАТО, заявили двоє офіційних осіб на умовах анонімності. 

За словами одного з посадовців, одна з цілей місії це показати, що країни здатні вирішити проблему самостійно.

Уряд Туреччини відмовився від коментарів агентству, а міністерства оборони Румунії та Болгарії поки не відповіли на запити щодо коментарів.

З початку війни союзники НАТО посилили спостереження і розвідку в регіоні, але морську діяльність не збільшували.

 
міниЧорне мореНАТО

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