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Три країни Північної Європи стали першими у фінансуванні зброї для захисту України

05 серпня 2025, 18:55
Три країни Північної Європи стали першими у фінансуванні зброї для захисту України
Shutterstock
Вони виділили 500 мільйонів доларів на закупівлю зброї в США.
Понад 500 мільйонів доларів виділили Швеція, Норвегія та Данія на закупівлю американського озброєння для України.
 
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.
 
"Сьогодні є ще одне рішення в межах ініціативи про закупівлю американського озброєння. Плюс 500 мільйонів доларів – загальна сума від наших друзів із Північної Європи: Швеції, Норвегії та Данії. Реалізовуватись буде під координацією з НАТО через Prioritised Ukraine Requirement List", - написав він. 
 
Президент подякував премʼєру Швеції Ульфу Крістерссону, премʼєру Норвегії Йонасу Гару Стере, премʼєрці Данії Метте Фредеріксен та Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте.
 
"Це дуже сильна ініціатива, яка значно збільшує наш потенціал захисту життя. Вчора 500 мільйонів євро від Нідерландів, тепер ще рішення на пів мільярда доларів. Це буде відчуватись. І це буде хорошим прикладом для інших країн НАТО, щоб посилити звʼязки між Америкою та Європою в контексті безпеки і щоб гарантувати захист від російських ударів", - наголосив президент України.
 
Зеленський зазначив, що Україна цінує внесок партнерів у розвиток спільних оборонних виробництв та сили українського оборонного виробництва. 
 
"Такі кроки є новою реальною основою для безпеки Європи довгостроково. росія ніколи не перетворить Європу на континент війни, і саме завдяки нашим спільним зусиллям зараз гарантуємо, що мир пануватиме", - додав він.

 

війна в Україніросія окупантиСША

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