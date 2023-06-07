Три країни ЄС відправили допомогу для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

Німеччина, Австрія та Литва вже направили допомогу Україні.

У відповідь на запит України Євросоюз запустив Механізм цивільного захисту, в межах якого вже спраямована допомога від Німеччини, Австрії та Литви.



Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

"У той час, як триває евакуація постраждалого населення, Україна запросила міжнародну допомогу від ЄС у формі обладнання та механізмів для зусиль з полегшення ситуації. У відповідь ЄС негайно спрямував допомогу через Механізм цивільного захисту", – заявили в ЄК.

Наразі відомо, що Україна отримає:

- від Німеччини - 5000 фільтрів для води та 56 генераторів, а також намети, ліжка та ковдри;

- Австрії - 20 цистерн для води та 10 бурових помп;

- Литви - намети, ліжка та ковдри.

Крім того, президент Латвії Едгарс Рінкевичс у Twitter повідомив, що його країна може надати 200 000 євро фінансової допомоги Україні для ліквідації наслідків підриву ГЕС.