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Три молдовські компанії продали росії авіазапчастин на $15 млн – ЗМІ

01 лютого 2024, 08:07
Три молдовські компанії продали росії авіазапчастин на $15 млн – ЗМІ
Фото: ria.ru
Цими оборудками вже займаються "компетентні органи" Молдови.

В 2022-2023 роках, попри санкції проти рф, три компанії з Молдови продали росії запчастини до літаків на загальну суму близько 15 млн доларів.

Про це повідомляє молдавська служба "Радіо Собода".

Молдовські компанії почали продаж запчастин до літаків у росію за кілька місяців після лютого 2022 року. Деталі потрапляли до великих російських авіакомпаній на кшталт "Победа" і S7 Engineering.

Уточнюється, що до схеми залучили три молдовські компанії. Йдеться про Airrock Solutions та Aerostage Services, засновані у листопаді 2021 року та квітні 2022-го. Їх власник –  Іван Мельников, колишній топ-посадовець молдовської авіакмомпанії Air Moldova.

Третя компанія, Maxjet Service, існувала ще з 2011-го, нею володіє Сергєй Ранга.

Ці компанії діяли як посередники. Вони розміщували замовлення на запчастини та допомагали транспортувати їх у росію. Інколи запчастини доправляли безпосередньо в російські аеропорти. 

Втім, постачання відбувались не через територію Молдови.

Мельников і Ранга заявили "Радіо Свобода", що не знали про постачання деталей до рф, оскільки вони, за контрактами, призначались в інші країни СНД.

Журналісти-розслідувачі зазначають, що причиною такої ситуації могло стати неприєднання Молдови до деяких санкцій ЄС проти росії, які стосуються постачання деталей до авіації.

Водночас, джерела "Радіо Свобода" в офісі президентки Молдови Санду сказали, що їм відомо про ці випадки. Ними вже займаються "компетентні органи", а Кишинів обговорює можливість приєднання до інших санкцій ЄС.

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