Три партії від "жовтих жилетів" йдуть на вибори до Європарламенту
Зокрема, з-поміж 33 зареєстрованих для участі у загальноєвропейських виборах у Франції політичних партій три пов'язують себе із рухом "жовтих жилетів". Про це повідомляє "Укрінформ".
Ідеться про "Патріоти і жовті жилети" на чолі з чинним депутатом ЄП Флоріаном Філіппо (представляє крайню націоналістичну політичну групу "Європа свобод і прямої демократії"); "Жовтий альянс", очолюваний співаком Франсісом Лаланном; а також "Громадянську еволюцію", лідером якої є Крістоф Шаленсон.
Згідно з даними останніх соціологічних досліджень названі політичні сили не зможуть подолати 5-відсотковий прохідний бар'єр до Європарламенту.
За інформацією МВС Франції, ураховуючи реєстрацію 33 партій, у виборчих перегонах у країні візьмуть загалом участь 2607 кандидатів. Офіційна виборча кампанія у Франції розпочнеться 13 травня.
Франція має у чинному складі Європарламенту 79 місць із 751-го.
Вибори до Європарламенту пройдуть у країнах ЄС 23-26 травня.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко заявив, що сподівається балотуватися в Європарламент на наступних виборах в 2024 році.
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