Три партії від "жовтих жилетів" йдуть на вибори до Європарламенту

Ідеться про "Патріоти і жовті жилети", "Жовтий альянс", "Громадянську еволюцію"

У Франції на участь у виборах до Європарламенту зареєструвалися три політичні сили, які пов'язують себе із рухом "жовтих жилетів".

Зокрема, з-поміж 33 зареєстрованих для участі у загальноєвропейських виборах у Франції політичних партій три пов'язують себе із рухом "жовтих жилетів". Про це повідомляє "Укрінформ".

Ідеться про "Патріоти і жовті жилети" на чолі з чинним депутатом ЄП Флоріаном Філіппо (представляє крайню націоналістичну політичну групу "Європа свобод і прямої демократії"); "Жовтий альянс", очолюваний співаком Франсісом Лаланном; а також "Громадянську еволюцію", лідером якої є Крістоф Шаленсон.

Згідно з даними останніх соціологічних досліджень названі політичні сили не зможуть подолати 5-відсотковий прохідний бар'єр до Європарламенту.

За інформацією МВС Франції, ураховуючи реєстрацію 33 партій, у виборчих перегонах у країні візьмуть загалом участь 2607 кандидатів. Офіційна виборча кампанія у Франції розпочнеться 13 травня.

Франція має у чинному складі Європарламенту 79 місць із 751-го.

Вибори до Європарламенту пройдуть у країнах ЄС 23-26 травня.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко заявив, що сподівається балотуватися в Європарламент на наступних виборах в 2024 році.