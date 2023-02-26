Три види зброї, які змінили хід війни України з росією – CNN
Хоча нещодавні заголовки багато говорили про те, що західні бойові танки або системи протиповітряної оборони Patriot можуть вплинути на результат війни, ці системи ще не були використані в бойових діях в Україні. Але є інша зброя, яка вже допомогла змінити хід війни.
Про це повідомляє CNN.
Ось три ключові з них, які українці використовували з руйнівним ефектом.
Javelin
Javelin – це зброя типу "вистрілив і забув". Як тільки оператор робить постріл, він може бігти в укриття, поки ракета летить до цілі.
Це було особливо важливо в перші дні війни, оскільки росіяни, як правило, трималися в колонах, намагаючись увійти в міські райони. Оператор Javelin може вести вогонь з будівлі або з-за дерева і зникнути до того, як росіяни зможуть відкрити вогонь у відповідь.
Javelin також добре підходить для ураження слабкого місця російських танків – їхніх горизонтальних поверхонь, оскільки його траєкторія після запуску вигинається вгору, а потім падає на ціль зверху, як стверджують в Lockheed Martin.
"Їх низька вартість і оборонне призначення роблять їх політично більш прийнятними для інших країн, – написав Майкл Армстронг, доцент Університету Брока в Онтаріо, в статті для "The Conversation". – І навпаки, уряди розходяться в думках щодо надання більш дорогих наступальних озброєнь, таких як військові літаки".
HIMARS
Повна назва HIMARS – Високомобільна артилерійська ракетна система M142. За даними армії США, це "перевірена в боях, всепогодна, цілодобова, смертоносна і швидко реагуюча, колісна система високоточної ударної зброї з повним спектром дії".
Це дуже складно, але якщо говорити простіше, то HIMARS – це 5-тонна вантажівка з капсулою, яка може запускати шість ракет майже одночасно, відправляючи їхні вибухові боєголовки далеко за лінію фронту, а потім швидко змінювати позиції, щоб уникнути контрудару.
"Якщо Javelin був культовою зброєю на ранніх етапах війни, то HIMARS є культовою зброєю на пізніх етапах", – написав у січні Марк Кансіан, старший радник Програми міжнародної безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень.
HIMARS стріляє боєприпасами, які називаються керованими реактивними системами залпового вогню (GMLRS) і мають дальність стрільби від 70 до 80 кілометрів. А їхні системи наведення GPS роблять їх надзвичайно точними – в межах приблизно 10 метрів від наміченої цілі.
Система HIMARS вироблена і запатентована в США компанією Lockheed Martin.
Bayraktar TB2
Цей турецький безпілотник став одним з найвідоміших у світі безпілотних літальних апаратів (БПЛА) завдяки його використанню у війні в Україні. Він відносно дешевий, зроблений з готових деталей, має смертоносну зброю і записує свої атаки на відео.
"Вірусні відео з TB2 є чудовим прикладом сучасної війни в епоху TikTok", – написав на сайті Атлантичної ради Аарон Стайн, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики.
Останні повідомлення з України вказують на те, що TB2 може відігравати меншу роль, оскільки російські війська з'ясовують, як з ним боротися, але його шанувальники кажуть, що він приносив користь тоді, коли становище України було найбільш нестабільним.