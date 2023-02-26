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ПОЛІТИКА

Три види зброї, які змінили хід війни України з росією – CNN

26 лютого 2023, 17:55
Три види зброї, які змінили хід війни України з росією – CNN
Колаж "Сегодня"
Ключовими для оборони України свого часу стали Javelin, HIMARS, Bayraktar TB2.

Хоча нещодавні заголовки багато говорили про те, що західні бойові танки або системи протиповітряної оборони Patriot можуть вплинути на результат війни, ці системи ще не були використані в бойових діях в Україні. Але є інша зброя, яка вже допомогла змінити хід війни.

Про це повідомляє CNN

Ось три ключові з них, які українці використовували з руйнівним ефектом.

Javelin

Javelin – це зброя типу "вистрілив і забув". Як тільки оператор робить постріл, він може бігти в укриття, поки ракета летить до цілі.

Це було особливо важливо в перші дні війни, оскільки росіяни, як правило, трималися в колонах, намагаючись увійти в міські райони. Оператор Javelin може вести вогонь з будівлі або з-за дерева і зникнути до того, як росіяни зможуть відкрити вогонь у відповідь.

Javelin також добре підходить для ураження слабкого місця російських танків – їхніх горизонтальних поверхонь, оскільки його траєкторія після запуску вигинається вгору, а потім падає на ціль зверху, як стверджують в Lockheed Martin.

"Їх низька вартість і оборонне призначення роблять їх політично більш прийнятними для інших країн, – написав Майкл Армстронг, доцент Університету Брока в Онтаріо, в статті для "The Conversation". – І навпаки, уряди розходяться в думках щодо надання більш дорогих наступальних озброєнь, таких як військові літаки".

HIMARS

Повна назва HIMARS – Високомобільна артилерійська ракетна система M142. За даними армії США, це "перевірена в боях, всепогодна, цілодобова, смертоносна і швидко реагуюча, колісна система високоточної ударної зброї з повним спектром дії".

Це дуже складно, але якщо говорити простіше, то HIMARS – це 5-тонна вантажівка з капсулою, яка може запускати шість ракет майже одночасно, відправляючи їхні вибухові боєголовки далеко за лінію фронту, а потім швидко змінювати позиції, щоб уникнути контрудару.

"Якщо Javelin був культовою зброєю на ранніх етапах війни, то HIMARS є культовою зброєю на пізніх етапах", – написав у січні Марк Кансіан, старший радник Програми міжнародної безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

HIMARS стріляє боєприпасами, які називаються керованими реактивними системами залпового вогню (GMLRS) і мають дальність стрільби від 70 до 80 кілометрів. А їхні системи наведення GPS роблять їх надзвичайно точними – в межах приблизно 10 метрів від наміченої цілі.

Система HIMARS вироблена і запатентована в США компанією Lockheed Martin.

Bayraktar TB2

Цей турецький безпілотник став одним з найвідоміших у світі безпілотних літальних апаратів (БПЛА) завдяки його використанню у війні в Україні. Він відносно дешевий, зроблений з готових деталей, має смертоносну зброю і записує свої атаки на відео.

"Вірусні відео з TB2 є чудовим прикладом сучасної війни в епоху TikTok", – написав на сайті Атлантичної ради Аарон Стайн, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики.

Останні повідомлення з України вказують на те, що TB2 може відігравати меншу роль, оскільки російські війська з'ясовують, як з ним боротися, але його шанувальники кажуть, що він приносив користь тоді, коли становище України було найбільш нестабільним.

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