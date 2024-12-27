Кращі фото за версією The Guardian: у списку три з України

Знімки уособлюють весь 2024 рік.

Британська газета The Guardian опублікувала щорічну добірку фотографій, які уособлюють 2024 рік.

Про це йдеться на сайті The Guardian .

До списку найкращих світлин увійшли три світлини українських фотографів: Костянтина Ліберова, Юлії Кочетової і Тома Пітера.

Перше фото зняв Костянтин Ліберов. На ньому тіла солдатів рф після штурму.

Автор сказав, що фото було зроблене з дрона в Харківській області у перші дні наступу росіян на Вовчанську.

"Ми були там близько місяця. Раптом російські військові почали штурм наших позицій, але завдяки нашим безпілотникам FPV атаку вдалося зупинити. Мені дуже прикро, що ці люди не змогли придумати нічого кращого, ніж віддати життя під час вторгнення на територію іншої країни. Коли бачиш це, коли бачиш перед собою мертве тіло, всередині прокидається якийсь жаль. Це колись була жива людина, яка зараз залишила цей світ назавжди. При цьому ви розумієте, що цього можна було б уникнути, якби вони просто не воювали проти України", - розповів Костянтин Ліберов.

Друге фото належить Тому Пітеру, на ньому татуйовані руки командира.

Фотограф, який знімає в Україні для агенції Reuters, розповів, що руки на його знімку належать 38-річному Роману, командиру підрозділу снайперської підтримки.

Під час повномасштабного вторгнення Роман повернувся з Франції, де жив в останні роки тому , що відчував, що не зможе дивитися на себе в дзеркало, якщо залишиться.

"Він дуже вражаючий, імпозантний персонаж з татуюваннями по всьому тілу, масивною рудою бородою та низьким голосом, харизматична людина, яку поважають однолітки. На одній руці написано «помста», на тій, що тримає сигарету, — "ненависть". Один із його найближчих друзів дитинства загинув у бою з росіянами, і це був для нього дуже травмуючий досвід. Він витатуював ці два слова на своїх руках і каже, що саме це мотивує його в дні, коли він почувається виснаженим. Багато людей пішли воювати, щоб захистити свою країну, але для багатьох це стало особистим, тому що вони втратили близьких друзів і товаришів. Ці татуювання символізують особисту трагедію, яку кожен солдат, як він, пережив на цій війні", - розказав Том Пітер.

Третій знімок зробила Юлія Кочетова. На ньому Скорбота біля меморіалу Ірини Цибух.

Фото було зроблене українкою під час вшанування пам’яті загиблої української парамедикині Ірини Цибух на Личаківському цвинтарі у Львові.

"Це зображення було зроблено біля її меморіалу, що є частиною православної традиції, згідно з якою ви поминаєте людину через 40 днів після її поховання. Я помітила цю сім'ю, і мені боляче усвідомлювати, що життя все ще триває. У моїй країні все ще народжуються діти, навіть якщо ми ховаємо інших молодих людей. Ще є люди, які закохуються, народжують дітей і продовжують якось жити. Для мене це було щось особливе, тому, хоча я не відчувала бажання фотографувати, я змусила себе це зробити.

Ірина любила гуляти з собакою, читати. У неї завжди були ідеї про те, як отримати більше донатів, як продовжити цю боротьбу і як вшанувати пам’ять загиблих на війні. Вона була сповнена любові, енергії, ідей; не безстрашною, але надзвичайно сміливою. Вона була яскравою і сміливою", - сказала Юлія Кочетова.