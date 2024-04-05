Трибунал для путіна може бути створено вже цього року – DW

Від липня 2023 року міжнародна команда прокурорів аналізує докази, передані різними країнами до бази даних, створеної спеціально для цього при Євроюсті.

Спецтрибунал для владної верхівки росії з великою ймовірністю буде створено до кінця 2024 року.

Про це повідомив єврокомісар з юстиції Дідьє Рейндерс у коментарі DW.

"Розглядаються два основні варіанти: міжнародний трибунал на основі багатосторонньої угоди чи спрощене рішення – на основі двосторонньої угоди між Україною та Радою Європи", – розповів він.

Нідерланди запропонували провести спецтрибунал у Гаазі. Від липня 2023 року міжнародна команда прокурорів аналізує докази, передані різними країнами до бази даних, створеної спеціально для цього при Євроюсті. Справу згодом буде передано до спецтрибуналу.

Зрушила з мертвої точки та дискусія про використання заморожених на Заході суверенних активів рф: 44 країни підтримали розгляд цього питання. Раніше йшлося лише про використання доходів від цих активів, але не самих коштів.

Загалом у світі заморожено близько 300 млрд євро суверенних активів Центробанку рф, причому більша їх частина – на території Євросоюзу. Зокрема, від ЄС очікують рішення про передачу Києву надприбутки від них – близько 3 млрд євро на рік.