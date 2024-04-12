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Трипільська ТЕС уціліла б, якби Захід вчасно надав Patriot – Кулеба

12 квітня 2024, 11:55
Трипільська ТЕС уціліла б, якби Захід вчасно надав Patriot – Кулеба
Фото: wikimedia.org
За словами міністра, саме у такому ключі українська сторона й говоритиме з іноземними партнерами.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на полях українсько-словацьких урядових консультацій у Михайлівцях заявив, що Україна наголошує своїм партнерам на критичній важливості поставок сучасних систем ППО Patriot. Зокрема, саме нестача засобів захисту уможливила знищення росіянами Трипільської ТЕС під Києвом.

 Про це він сказав в інтерв'ю кореспонденту Укрінформ.

Той запитав його, чи підіймав міністр тему знищення росіянами Трипільської ТЕС під час обговорення з європейськими колегами.

"Піднімаємо цю тему. Що тут піднімати, тема одна – дайте "Петріоти"! Якби у нас стояли "Петріоти", ми б сьогодні не втратили все це", - відповів Кулеба.

За словами Кулеба, саме у такому ключі українська сторона й говоритиме з іноземними партнерами – "максимальне прискорення постачання ППО".

Нагадаємо, вранці 11 квітня росія завдала масованого удару по Україні. Внаслідок цього було повністю знищено Трипільську ТЕС – найпотужнішу електростанцію Київської області. На об'єкті сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Усі співробітники, які були на зміні, – живі. 

ТЕСДмитро КулебаППОвійна в Україніросія окупанти

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