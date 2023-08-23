Матеріали:
Теми:

Трюдо анонсував нові санкції проти росії

23 серпня 2023, 19:47
Трюдо анонсував нові санкції проти росії
Джастін Трюдо. Фото: Blair Gable / Reuters
Нові санкційні заходи мають змусити рф залишити всю територію України.

Канада 23 серпня оголосить про новий пакет санкцій проти ядерної галузі росії. Також планується розширити списки підсанкційних фізичних та юридичних осіб.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час саміту Кримської платформи.

"Сьогодні, 23 серпня, Канада хоче оголосити про нові санкції проти 29 юридичних осіб та велику кількість фізичних осіб з росії. Канада продовжуватиме стояти разом з Україною стільки, скільки це буде потрібно", – заявив Трюдо.

За його словами, юридичні особи, які підпадуть під санкції,  ведуть діяльність у військовому, промисловому, фінансовому та атомному секторах росії.

санкціі проти росіївійна в Україніросія окупантиТрюдо

Останні матеріали

Повернення ворога. Війна путіна проти України та когнітивна блокада західної безпекової політики. Частина І – Brookings Institute
Політика
Повернення ворога. Війна путіна проти України та когнітивна блокада західної безпекової політики. Частина І – Brookings Institute
Переклад iPress – 23 серпня 2023, 15:37
Кремлівські
Політика
Кремлівські "трубадури" хочуть розширити своє "СВО" на весь світ. У тому числі на Японію та Південну Корею – Джулія Девіс
Переклад iPress – 23 серпня 2023, 11:54
Трансформація війни. Частина ІІ – Об'єднані цивільно-військові сенсорні мережі і зростання летальності на полі бою – Мік Раян
Технології
Трансформація війни. Частина ІІ – Об'єднані цивільно-військові сенсорні мережі і зростання летальності на полі бою – Мік Раян
Переклад iPress – 23 серпня 2023, 09:25
Занадто мало, занадто пізно. Україна платить дуже високу ціну за зволікання Заходу – Едвард Лукас
Політика
Занадто мало, занадто пізно. Україна платить дуже високу ціну за зволікання Заходу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 серпня 2023, 14:49
Нерішучість Байдена. Повільне надання зброї зашкодило контрнаступу Києва і грає на руку Дональду Трампу – Wall Street Journal
Політика
Нерішучість Байдена. Повільне надання зброї зашкодило контрнаступу Києва і грає на руку Дональду Трампу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 22 серпня 2023, 12:22
Трансформація війни. Частина І – об'єднані цивільно-військові сенсорні мережі – Мік Раян
Технології
Трансформація війни. Частина І – об'єднані цивільно-військові сенсорні мережі – Мік Раян
Переклад iPress – 22 серпня 2023, 09:10
путін націлений на переобрання. Тож ціна війни може лише зростати – The Guardian
Бізнес & Фінанси
путін націлений на переобрання. Тож ціна війни може лише зростати – The Guardian
Переклад iPress – 21 серпня 2023, 17:08
Висота 166, схоже, під українським контролем. Але є в росіян і прямі попадання:
Cуспільство
Висота 166, схоже, під українським контролем. Але є в росіян і прямі попадання: "Луна-25" у Місяць – Том Купер
Переклад iPress – 21 серпня 2023, 11:59
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється