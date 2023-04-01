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Трюдо: Канада боротиметься за правосуддя для українців

01 квітня 2023, 13:56
Трюдо: Канада боротиметься за правосуддя для українців
Джастін Трюдо. Фото: Blair Gable / Reuters
Канада наполегливо буде працювати, аби усі винуватців масових злочинів в Бучі і по всій Україні понесли заслужене покарання.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час звернення до учасників Бучанського саміту.

Повідомляє Укрінформ

"Перед вторгненням Буча була подібною на багато містечок по всьому світу, але зараз ця назва стала синонімом трагедії, жахливої війни, й ми ніколи не повинні забувати, що там відбулося. Ми будемо боротися за правосуддя для українського народу. Це - наша відповідальність, і це те, що робитиме Канада", - сказав прем’єр-міністр Канади.

Трюдо наголосив на важливості проведення детального розслідування подій у Бучі для притягнення винних до відповідальності.

"Ми будемо продовжувати підтримку Міжнародного кримінального суду, щоб путін та його поплічники відповіли за свої дії", - додав політик.

Трюдо перелічив різноманітну канадську допомогу, надану Україні з початку російського вторгнення та пообіцяв, що україна готова робити більше.

"путін продовжує вести цю жахливу війну воєнними засобами і притягнення до відповідальності за злочини у Бучі та по всій Україні - це наш спосіб показати, що кожен злочин не має залишитися безкарним. Поки ця війна не закінчиться, ми будемо продовжувати підтримувати український народ", - сказав Трюдо.
ТрюдоКанадаУкраїна

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