Тривають аварійні відключення, зберігається дефіцит потужностей, в усіх областях діють ліміти – Укренерго

Дефіцит потужностей в енергосистемі України зберігається, особливо у ранковий та вечірній період.

Дефіцит потужностей в енергосистемі України зберігається, особливо у ранковий та вечірній період, але найближчим часом прогнозується покращення погодних умов, що позитивно вплине на генерацію, повідомляє НЕК "Укренерго".

"Станом на 11:00 13 січня споживання електроенергії знаходиться на рівні вчорашнього дня. Відповідно зберігається дефіцит потужності в енергосистемі, особливо виражений у ранковий та вечірній максимуми споживання. Водночас вже на вихідні очікується поступове потепління по всій Україні, внаслідок чого прогнозується зменшення споживання", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють з 02:00 до 24:00.

В Укренерго підкреслюють, що кожний оператор системи розподілу в своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту.

Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.