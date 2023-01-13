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ПОЛІТИКА

Тривають аварійні відключення, зберігається дефіцит потужностей, в усіх областях діють ліміти – Укренерго

13 січня 2023, 12:08
Тривають аварійні відключення, зберігається дефіцит потужностей, в усіх областях діють ліміти – Укренерго
Укренерго 13 01 2023
Дефіцит потужностей в енергосистемі України зберігається, особливо у ранковий та вечірній період.

Дефіцит потужностей в енергосистемі України зберігається, особливо у ранковий та вечірній період, але найближчим часом прогнозується покращення погодних умов, що позитивно вплине на генерацію, повідомляє НЕК "Укренерго".

"Станом на 11:00 13 січня споживання електроенергії знаходиться на рівні вчорашнього дня. Відповідно зберігається дефіцит потужності в енергосистемі, особливо виражений у ранковий та вечірній максимуми споживання. Водночас вже на вихідні очікується поступове потепління по всій Україні, внаслідок чого прогнозується зменшення споживання", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють з 02:00 до 24:00.

В Укренерго підкреслюють, що кожний оператор системи розподілу в своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту.

Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.


війнаУкренергоУкраїна

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