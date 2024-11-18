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Цахал ліквідував головного пропагандиста "Хезболли"

18 листопада 2024, 15:33
Цахал ліквідував головного пропагандиста
Getty Images
Мохаммед Афіф був високопоставленим військовим оперативником Хезболли
Військові Цахал ліквідували головного пропагандиста і спікера терористичного угруповання "Хезболла" Мохаммеда Афіфа. Останній прославляв терористичну діяльність проти Ізраїля.
 
Про це повідомляє Bild.
 
Афіф був високопоставленим військовим оперативником "Хезболла". Він підтримував зв’язки з представниками вищих ешелонів влади та безпосередньо координував діяльність, спрямовану на реалізацію терористичних операцій проти Ізраїля.
 
Через ліванські засоби масової інформації Афіф активно поширював пропагандистські заяви, які вихваляли терористичні акти, спрямовані проти ізраїльтян. Крім того, він був ключовою фігурою у проведенні численних психологічних операцій, метою яких було залякування та деморалізація ізраїльського цивільного населення.

 

цахалХезболлавійна в Україніросія окупанти

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