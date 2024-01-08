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Цахал перейде до нового етапу військових операцій на півночі Гази

08 січня 2024, 18:09
Цахал перейде до нового етапу військових операцій на півночі Гази
Фото: AFP
У центральній частині Гази та на півдні країни тривають інтенсивні бої.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що невдовзі перейде до нового етапу операції у по знищенню бойовиків Хамас у Секторі Газа. Наразі інтенсивні бої тривають у центральній частині Гази та на півдні країни.

Про це пише The Times of Israel.

За словами Галланта, Цахал переходить від того, що називалось "фазою інтенсивного маневрування війни" до "різних типів спеціальних операцій".

"Ми близькі до наступної фази на півночі, включаючи місто Газа", – каже Галлант.

Він уточнив, що перехід до наступної фази операції розпочнеться "незабаром". Водночас у Цахалі заявили, що демонтаж "військової структури" Хамас на півночі сектора Газа завершився.

сектор Газавійна в Україніросія окупантиХамас: Ізраїльцахал

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