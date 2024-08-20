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Цахал виявив у Секторі Гази тіла шести загиблих ізраїльських заручників

20 серпня 2024, 17:53
Цахал виявив у Секторі Гази тіла шести загиблих ізраїльських заручників
Фото: rotter
Операцію проводили біля міста Хан-Юніс.
Армія оборони Ізраїлю виявила в районі Хан-Юніс Сектору Гази тіла шістьох заручників, яких Хамас захопив у жовтні 2023 року.
 
Про це Цахал повідомив у Telegram-каналі.
 
Операцію провели сили парашутно-десантної бригади 98-ї дивізії, підрозділ "Яхалом" і 75-й батальйон, розвіддані про перебування останків заручників ізраїльська армія дістала від США.
 
"Після процедури ідентифікації, яку провели Національний інститут судової медицини й поліція Ізраїлю, група з роботи із заручниками управління кадрів Цахал, котра відповідає за супровід сімей заручників, сьогодні повідомила їхні сім'ї та громади", – поінформували військові.
 
Times of Israel називає імена загиблих заручників – це 75-річний Алекс Данциг, 35-річний Ягев Бухштаб, 79-річний Хаїм Пері, 80-річний Йорам Мецгер, 51-річний Надав Попплуелл та 78-річний Авраам Мундер.
 
Видання зазначає, що Мундера до цього вважали живим, про смерть решти ізраїльській стороні було відомо.
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