Цахал виявив у Секторі Гази тіла шести загиблих ізраїльських заручників

Операцію проводили біля міста Хан-Юніс.

Армія оборони Ізраїлю виявила в районі Хан-Юніс Сектору Гази тіла шістьох заручників, яких Хамас захопив у жовтні 2023 року.

Про це Цахал повідомив у Telegram-каналі.

Операцію провели сили парашутно-десантної бригади 98-ї дивізії, підрозділ "Яхалом" і 75-й батальйон, розвіддані про перебування останків заручників ізраїльська армія дістала від США.

"Після процедури ідентифікації, яку провели Національний інститут судової медицини й поліція Ізраїлю, група з роботи із заручниками управління кадрів Цахал, котра відповідає за супровід сімей заручників, сьогодні повідомила їхні сім'ї та громади", – поінформували військові.

Times of Israel називає імена загиблих заручників – це 75-річний Алекс Данциг, 35-річний Ягев Бухштаб, 79-річний Хаїм Пері, 80-річний Йорам Мецгер, 51-річний Надав Попплуелл та 78-річний Авраам Мундер.

Видання зазначає, що Мундера до цього вважали живим, про смерть решти ізраїльській стороні було відомо.