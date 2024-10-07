Цахал закликав мешканців прикордоння Лівану евакуюватися

Армія оборони Ізраїлю запевняє, що повідомить, коли стане безпечно повертатися.

Армія оборони Ізраїлю закликала цивільне населення на півдні Лівану негайно евакуюватися та вирушати на північ від річки Авалі.

Про це повідомляє Times of Israel.

Цахал упродовж останніх двох днів закликав до евакуації понад два десятки населених пунктів на півдні Лівану. Там запевнили, що повідомлять цивільним, коли стане безпечно повертатися.

Евакуація з прикордоння Лівану відбувається на тлі наземної операції Ізраїлю у південній частині, яку Цахал планує якнайшвидше завершити.