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Цахал залишить військових на п'яти стратегічних постах на півдні Лівану

17 лютого 2025, 19:53
Цахал залишить військових на п'яти стратегічних постах на півдні Лівану
Фото: з вільного доступу
У вівторок спливає термін виведення ізраїльських сил із півдня Лівану
Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що у вівторок виведе підрозділи з півдня Лівану. Однак поки що збереже присутність у п'яти стратегічних точках.
 
Про це повідомляє The Times of Israel.
 
Як пише видання, у вівторок спливає термін виведення ізраїльських сил із півдня Лівану. Попри це армія оборони Ізраїлю залишиться на п'яти стратегічних позиціях.
 
"На цих позиціях обладнано військові пости, всі вони розташовані далеко від населених пунктів. Усі інші прикордонні населені пункти ізраїльська армія покине у вівторок", - пише The Times of Israel.
 
Також зазначається, що останнім часом ізраїльтяни обладнали низку нових блокпостів на своєму боці кордону з Ліваном. Там розміщено камери, радари, сенсори, а також перебуває персонал.
 
При цьому у командуванні ізраїльської армії сподіваються, що збройні сили Лівану активніше діятимуть проти "Хезболли".
 
"У разі, якщо режим припинення вогню на кордоні Ізраїлю та Лівану триватиме і після виведення ізраїльських військ, переміщені жителі північних районів Ізраїлю зможуть почати повертатися додому з 2 березня", - зазначає The Times of Israel.

 

Ізраїльвійнацахал

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