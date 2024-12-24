Цахал заявив про ліквідацію голови Управління безпеки “Хамас”

Місто Газа: палестинець веде своє стадо овець повз житловий комплекс, який був сильно пошкоджений в ході боїв між Ізраїлем і ХАМАС. 13 серпня 2014. Фото: АFР

Терорист перебував у командному-контрольному центрі, розташованому в будівлі колишньої школи у Дурай Таффа.

Армія оборони Ізраїлю ліквідували голову Управління безпеки палестинського терористичного угруповання “Хамас” Тарвата Мухаммеда Ахмеда Альбека.

Про це йдеться у повідомленні Цахал.

Терорист перебував у командному-контрольному центрі, розташованому в будівлі колишньої школи у Дурай Таффа.

Управління безпеки Хамас напрацьовує розвідувальні оцінки, які допомагають у прийнятті терористами рішення, а також відповідає за безпеку високопоставлених членів угруповання, надаючи їм укриття для продовження військової діяльності.

“Альбек був центральною фігурою в Управлінні безпеки та важливою фігурою в процесі прийняття рішень”, ‒ зазначили військові.

У Цахал зазначили, що перед ударом війські здійснили низку кроків для зниження ризику заподіяння шкоди цивільним особам, зокрема використання точних боєприпасів, повітряне спостереження та додаткову розвідку.