Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Цахал заявив про ліквідацію голови Управління безпеки “Хамас”

24 грудня 2024, 11:57
Цахал заявив про ліквідацію голови Управління безпеки “Хамас”
Місто Газа: палестинець веде своє стадо овець повз житловий комплекс, який був сильно пошкоджений в ході боїв між Ізраїлем і ХАМАС. 13 серпня 2014. Фото: АFР
Терорист перебував у командному-контрольному центрі, розташованому в будівлі колишньої школи у Дурай Таффа.
Армія оборони Ізраїлю ліквідували голову Управління безпеки палестинського терористичного угруповання “Хамас” Тарвата Мухаммеда Ахмеда Альбека.
 
Про це йдеться у повідомленні Цахал.
 
Терорист перебував у командному-контрольному центрі, розташованому в будівлі колишньої школи у Дурай Таффа.
 
Управління безпеки Хамас напрацьовує розвідувальні оцінки, які допомагають у прийнятті терористами рішення, а також відповідає за безпеку високопоставлених членів угруповання, надаючи їм укриття для продовження військової діяльності. 
 
Альбек був центральною фігурою в Управлінні безпеки та важливою фігурою в процесі прийняття рішень”, ‒ зазначили військові.
 
У Цахал зазначили, що перед ударом війські здійснили низку кроків для зниження ризику заподіяння шкоди цивільним особам, зокрема використання точних боєприпасів, повітряне спостереження та додаткову розвідку.
ХАМАСвійна в Україніцахалросія окупанти

Останні матеріали

Cуспільство
"Понесе з України у синєє море кров ворожу". Українці відбили спробу штурму росіянами Херсона – Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 грудня 2024, 14:55
Проєкт
Політика
Проєкт "росія". План Кремля з підриву демократії в США та у світі – Дейв Трой
Переклад iPress – 24 грудня 2024, 11:24
Медіакриза у Британії. Енергетичні партнери путіна стають власниками ліберального видання з 233-річною історією? – розслідування Керол Кадвалладр
Політика
Медіакриза у Британії. Енергетичні партнери путіна стають власниками ліберального видання з 233-річною історією? – розслідування Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 24 грудня 2024, 08:01
Що, якщо росія переможе в Україні? Ми вже бачимо тіні похмурого 2025 року – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Що, якщо росія переможе в Україні? Ми вже бачимо тіні похмурого 2025 року – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 23 грудня 2024, 15:33
Бравада путіна. Вистава
Політика
Бравада путіна. Вистава "доброго царя", який вмить вирішує усі проблеми росіян
Переклад iPress – 23 грудня 2024, 11:27
Україна знищує високопоставленого генерала у москві. Тим часом північні корейці зазнають великих втрат – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна знищує високопоставленого генерала у москві. Тим часом північні корейці зазнають великих втрат – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 грудня 2024, 08:17
Сирія: множинний вибір для кожного учасника. Аеропорт Алеппо вже відкритий для польотів – Том Купер
Політика
Сирія: множинний вибір для кожного учасника. Аеропорт Алеппо вже відкритий для польотів – Том Купер
Переклад iPress – 20 грудня 2024, 13:20
Політика
"Ми вас усіх переб'ємо". кремлівські пропагандони розкрили таємний план путіна маніпулювання Трампом – Джулія Девіс
Переклад iPress – 20 грудня 2024, 11:38
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється