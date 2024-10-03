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Цахал заявив про ліквідацію "прем'єра" Сектору Гази

03 жовтня 2024, 17:53
Цахал заявив про ліквідацію
Фото: AFP
Раухі Муштаха вважався найвищою фігурою у політичному бюро Хамас у Секторі Гази.

Ізраїльські військові заявили про ліквідацію кілька місяців тому високопосадовця угруповання Хамас Раухі Муштаху, який де-факто був "прем'єр-міністром" Сектору Гази.

Про це повідомляє Цахал у Telegram. 

"Раухі Муштаха вважався найвищою фігурою у політичному бюро Хамас у Секторі Гази. Муштаха брав участь у прийнятті військових рішень, водночас виконуючи обов’язки голови цивільного управління Хамасу у Секторі Гази... Також він раніше займався фінансами угруповання", – додали в Армії оборони Ізраїлю.
 
Зазначається, що Муштаха, Самех аль-Сірадж, який відповідав за безпеку в політичному крилі Хамасу, та командир служби безпеки угруповання Самі Одех були ліквідовані під час удару ізраїльської авіації по Сектору Гази три місяці тому.
 
Цахал зазначає, що чиновники Хамасу переховувались на півночі анклаву у тунелі, що являв собою "укріплений та обладнаний підземний комплекс", який слугував командним та контрольним центром Хамасу. Є точні дані розвідки, які вказують на те, що всі троє були там у момент удару. 
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