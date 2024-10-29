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Цахал знищив інфраструктуру "Хезболли" на півдні Лівану

29 жовтня 2024, 09:09
Цахал знищив інфраструктуру
Фото: з вільного доступу
Ізраїльська армія провела багато спецоперацій проти бойовиків у Лівані

Ізраїльські війська ліквідували багато об'єктів інфраструктури угруповання "Хезболла" на півдні Лівану. В основному спецоперації проводились в районі селища Кфаркела.

Про це ідеться у Telegram-каналі Армії оборони Ізраїлю (Цахал).

Зазначається, що протягом останнього року армія Ізраїлю провела декілька спецоперацій у районі Кфаркели.
 
Військові здійснювали цілеспрямовані рейди з метою розслідування та викриття підпільної терористичної інфраструктури, складів зброї та спостережних пунктів, які є одним з головних опорних пунктів терористичної організації "Хезболла".
 
Протягом останніх тижнів, під час обмежених та локалізованих рейдів, війська 769-ї бригади під командуванням 91-ї дивізії розширили свою діяльність на район Кфаркели.
 
Ціллю стало знищення терористичної інфраструктури у центрі селища, що має зменшити ймовірність наземного вторгнення терористів з цього регіону на північ Ізраїлю в рамках їхнього плану "Завоювання Галілеї".
 
"На сьогоднішній день війська Цахалу виявили та знищили підпільну терористичну інфраструктуру, сотні військових споруд "Хезболли", тисячі одиниць зброї, розвідувальні документи противника, пускові установки і тактичне обладнання, що належать "Радванським силам" угруповання" – йдеться у повідомленні.
 
Ізраїльські війська демонтують терористичну інфраструктуру, яку "Хезболла" створювала протягом багатьох років у районі Кфаркели, зокрема в будинках та об'єктах цивільної інфраструктури.
Ізраїльвійна в Україніцахалросія окупанти

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