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Цахал звинуватив Хамас у порушенні перемир'я та відновив бойові дії

01 грудня 2023, 08:29
Цахал звинуватив Хамас у порушенні перемир'я та відновив бойові дії
з вільних джерел
Ізраїль завдає авіаудари та артилерійські удари по Газі.

1 грудня о сьомій ранку Цахал повідомив, що Хамас порушив оперативну паузу й вів вогонь по Ізраїлю. У відповідь Цахал відновив бойові дії проти Хамасу у Секторі Гази.

Про це повідомляє пресслужба Цахалу.

"Хамас порушив оперативну паузу, а крім того, вів вогонь у бік території Ізраїлю. Цахал відновив бойові дії проти терористичної організації Хамас у Секторі Гази", - йдеться у повідомленні.

В Армії оборони Ізраїлю зазначають, що після первинного повідомлення про звуки сирен у кібуці Холіт було виявлено кілька запусків із Сектора Гази в бік ізраїльської території, які не були перехоплені згідно з протоколом.

О 7:32 Цахал поінформував що ізраїльські винищувачі завдають ударів по терористичним цілям Хамасу у Секторі Гази.

Нагадаємо, що вранці четверга, 30 листопада, Армія оборони Ізраїлю заявила про продовження перемир'я з бойовиками Хамасу.

війна в Україніросія окупантиХамас: Ізраїльцахал

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