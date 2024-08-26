"Це був один з найбільших ударів": Зеленський відреагував на сьогоднішню атаку росії

Потрібні рішення партнерів, щоб протистояти агресії рф, - зауважив Зеленський.

Сьогоднішній удар російських окупантів по території України був одним з найбільших та націленим на критичну цивільну інфраструктуру.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Зараз по всій країні триває ліквідація наслідків російського удару. Це був один з найбільших ударів - комбінований. Більше сотні ракет різних типів та близько сотні "шахедів", - зазначив глава держави.

За його словами, як і більшість попередніх російських ударів, цей такий же підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру.

"По більшості наших регіонів, від Харківщини та Києва до Одеси і західних областей. На жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є десятки поранених - усім надається необхідна допомога", - підкреслив Зеленський.