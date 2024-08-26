"Це був один з найбільших ударів": Зеленський відреагував на сьогоднішню атаку росії
26 серпня 2024, 14:07
Володимир Зеленський
Потрібні рішення партнерів, щоб протистояти агресії рф, - зауважив Зеленський.
Сьогоднішній удар російських окупантів по території України був одним з найбільших та націленим на критичну цивільну інфраструктуру.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.
"Зараз по всій країні триває ліквідація наслідків російського удару. Це був один з найбільших ударів - комбінований. Більше сотні ракет різних типів та близько сотні "шахедів", - зазначив глава держави.
За його словами, як і більшість попередніх російських ударів, цей такий же підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру.
"По більшості наших регіонів, від Харківщини та Києва до Одеси і західних областей. На жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є десятки поранених - усім надається необхідна допомога", - підкреслив Зеленський.
Він зауважив, що внаслідок ворожого удару є багато пошкоджень в енергетиці. Але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи.
"Ремонтні бригади працюватимуть цілодобово. Електрику - повернемо", - наголосив глава держави.
Крім того, він зауважив, що потрібні рішення партнерів, щоб протистояти агресії рф.
"путін собі не зраджує: це хвора істота - всім уже давно зрозуміло. Але так само зрозуміло: він може робити тільки те, що світ йому дозволяє робити. Слабкість, недостатність рішень у відповідь живить терор. І кожен лідер, кожен наш партнер знає, які сильні рішення потрібні, щоб усю цю війну припинити, і припинити справедливо. Не може бути в Україні обмежень у далекобійності, коли в терористів немає таких обмежень. Не може бути в захисників життя обмежень у зброї, коли росія використовує і власну зброю всіх типів, і "шахеди", і балістику з Північної Кореї. Америка, Британія, Франція, інші партнери мають силу, щоб допомогти нам зупинити терор. Потрібні рішення", - підкреслив Зеленський.